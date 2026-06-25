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Potrošači se upozoravaju da prestanu sa korišćenjem ovog proizvoda zbog rizika od povreda.

Detalji o povučenom proizvodu

Brend: Pepco

Model: Narukvica sa motivom kapibare – Capybara Bracelet SNAKE

Artikal (PLU): 631925

Period prodaje: Proizvod je bio dostupan kupcima u maloprodajnim objektima od 3. do 31. marta 2026. godine.

Koji je razlog povlačenja?

Na obuhvaćenim proizvodima utvrđena je greška u proizvodnji. Oštra ivica unutrašnje trake može da probije zaštitnu tkaninu, što može dovesti do fizičkih povreda korisnika (najčešće dece). Zbog ovog bezbednosnog propusta, proizvod je procenjen kao nebezbedan za upotrebu.

Šta kupci treba da urade?

Kompanija je preduzela dobrovoljne mere povlačenja proizvoda sa tržišta i opoziva od potrošača. Obaveštenja su poslata svim maloprodajnim objektima, a informacija je istaknuta i na prodajnim pultovima, kao i na zvaničnom sajtu.

Ukoliko ste kupili ovu narukvicu:

Odmah prestanite da je koristite.

Vratite proizvod u najbližu Pepco prodavnicu.

Ostvarićete pravo na potpun povraćaj novca