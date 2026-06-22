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Određena vozila marke GS3 povlače se sa tržišta Srbije zbog bezbednosnog rizika koji može dovesti do povreda putnika u slučaju saobraćajne nezgode.

Kako je navedeno u obaveštenju o povlačenju proizvoda, na obuhvaćenim vozilima postoji mogućnost da u slučaju snažnog udara od pozadi dođe do izbacivanja putnika sa prednjih sedišta. Razlog je neodgovarajući mehanizam u naslonu prednjih sedišta, koji u određenim situacijama možda neće pružiti adekvatnu zaštitu.

Zbog toga je pokrenut opoziv vozila od potrošača kako bi se otklonio potencijalni bezbednosni nedostatak.

Vlasnici vozila mogu da se obrate ovlašćenim servisima i distributerima:

Šta treba da urade vlasnici vozila

Vlasnicima vozila obuhvaćenih opozivom preporučuje se da kontaktiraju najbliži ovlašćeni servis kako bi proverili da li je njihov automobil na spisku vozila koja su predmet opoziva i zakazali neophodnu kontrolu i otklanjanje nedostatka.

Opoziv se sprovodi preventivno kako bi se smanjio rizik od povreda putnika u slučaju saobraćajne nezgode.