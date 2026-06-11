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Došlo je do novog povlačenja proizvoda sa polica prodavnica.. Naime, kako je saopštila kompanija Grof Lovski, povlačenje se odnosi na salamu od divljači, 250 g. U pitanju su serije LOV5026030626, LOV5026010626 i LOV5026260526.

Kompanija Grof Lovski je takođe saopštila da je predmetni proizvod isporučen maloprodajnom lancu Konzum.

- Povlačenje proizvoda se sprovode zbog rezultata ispitivanja koji pokazuju da parametar Listeria monocytogenes nije u skladu sa odredbama Uredbe (EZ) br. 2073/2005 Evropskog parlamenta i Saveta od 15. novembra 2005. godine o mikrobiološkim kriterijumima za hranu.

Pozivamo sve cenjene kupce da provere brojeve serija na proizvodima koje su kupili, koji se nalaze na samom pakovanju proizvoda.

Ukoliko bilo koji kupac utvrdi da poseduje proizvod iz gore navedenih serija, molimo ga da vrati proizvod u prodavnicu gde ga je kupio radi povraćaja novca, bez obzira na to da li ima račun.

U svom poslovanju, Grof Lovski se pridržava najstrožih standarda kvaliteta, što je potvrđeno IFS sertifikatom.

U tom smislu, činimo sve što je moguće da održimo kvalitet proizvodnje - pa čak i više nego što je propisano zakonom. Izuzetno nam je žao ako je ovaj slučaj doveo nekog od naših kupaca u nezgodan položaj - objavila je kompanija u saopštenju.