Dodajte Kurir Biznis u vaš Google izbor

Slušaj vest

Reč je o proizvodu Zvijezda ekstra devičansko maslinovo ulje, pakovanje od 0,5 litara, sa rokom trajanja do 12. septembra 2026. godine.

Kako navode iz Plodina, proizvod se povlači zbog sumnje da njegova organoleptička svojstva, odnosno karakteristike poput ukusa, mirisa i izgleda, nisu u skladu sa propisanim standardima kvaliteta.

Iz kompanije pritom naglašavaju da proizvod nije štetan po zdravlje potrošača i da je reč isključivo o preventivnoj meri usmerenoj na očuvanje kvaliteta proizvoda na policama prodavnica.

„Izvinjavamo se kupcima zbog neprijatnosti, ali u našem interesu je da svi proizvodi koje stavljamo na tržište budu usklađeni sa najvišim kriterijumima kvaliteta i zdravstvene ispravnosti“, poručili su iz Plodina.

Kupci koji su kupili navedeno maslinovo ulje mogu ga vratiti na prodajno mesto gde je kupljeno i biće im izvršen povraćaj novca. Za povraćaj nije potrebno priložiti račun.