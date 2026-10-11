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Sve veći broj kupaca nekretnina u Srbiji razmatra montažne kuće kao brzu alternativu tradicionalnom zidanju, ali oko ovog načina gradnje i dalje postoje brojne nedoumice. Dok jedni ističu brzinu useljenja i energetsku efikasnost, drugi sumnjaju u njihovu dugovečnost i otpornost.

Šta je zapravo montažna kuća?

Montažna kuća se definiše kao objekat čiji se elementi proizvode u fabrici u kontrolisanim uslovima, a potom transportuju na gradilište i sklapaju u celinu.

Karakteriše ih suvi tip gradnje, a osnovni građevinski materijali su drvo (ramovi sa ispunama), gips-kartonske ploče, kao i staklena ili kamena vuna za izolaciju. U ponudi postoje tipske kuće iz kataloga ili unikatni modeli pravljeni po meri.

montažna kuća Foto: AlexanderLipko/Shutterstock

Mnogi mešaju montažne objekte sa mobilnim kućama, iako montažne kuće nakon spajanja elemenata čine potpuno statičan objekat. Pored toga, montažna i zidana kuća imaju dve važne zajedničke tačke:

Temelj se izliva na licu mesta: Priprema terena, iskopavanje, postavljanje oplate i izlivanje temelja rade se na klasičan način.

Administracija i dozvole su identične: Za montažnu kuću važe isti zakoni, pa je neophodno pribaviti građevinsku i lokacijsku dozvolu.

Tri najveće zablude u Srbiji

1. Krhke su i neotporne na nepogode: Činjenica je da su montažne kuće po mnogim tvrdnjama otpornije na zemljotrese od klasičnih zidanih kuća. Kod zemljotresa na zidanim objektima može doći do potpunog pucanja i urušavanja zidova ili armature, dok kod montažnih najčešće nastaju samo manje površinske pukotine koje se lakše saniraju.

2. Kratkog su veka: Savremeni materijali i unapređena tehnologija omogućavaju da montažne kuće traju i čitav vek. Proizvođači obično daju garanciju na 30 godina, a primer iz Nemačke pokazuje da jedna takva kuća stoji u odličnom stanju već 150 godina.

3. To su mobilne kućice: Zabluda nastaje zbog mobilnosti pojedinačnih elemenata tokom transporta, ali sklopljena kuća postaje trajan i stabilan objekat.

Brzina, energetska efikasnost i manje stresa Useljenje za 60 dana: Za izgradnju objekta od oko 100 kvadratnih metara (uključujući i izradu temelja) u proseku je potrebno svega dva meseca.

Za izgradnju objekta od oko 100 kvadratnih metara (uključujući i izradu temelja) u proseku je potrebno svega dva meseca. Manje neplaniranih troškova: Naročito kod sistema "ključ u ruke", unapred je poznata kompletna specifikacija troškova, pa je rizik od skrivenih izdataka znatno manji.

Naročito kod sistema "ključ u ruke", unapred je poznata kompletna specifikacija troškova, pa je rizik od skrivenih izdataka znatno manji. Odlična energetska efikasnost: Montažni zidovi ne akumuliraju toplotu, pa se prostorije zimi znatno brže zagreju. Da bi klasična zidana kuća u istom cenovnom rangu dostigla identičan nivo energetske efikasnosti, potrebna joj je dodatna izolacija od 10 centimetara.

Montažni zidovi ne akumuliraju toplotu, pa se prostorije zimi znatno brže zagreju. Da bi klasična zidana kuća u istom cenovnom rangu dostigla identičan nivo energetske efikasnosti, potrebna joj je dodatna izolacija od 10 centimetara. Ekološka održivost: Sve više se koriste ekološki i reciklirani materijali. Koliko košta kvadrat u Srbiji?

Standardni paket "ključ u ruke": Kretanje cena je uglavnom između 500 i 800 evra po kvadratu.

Kretanje cena je uglavnom između 500 i 800 evra po kvadratu. Luksuzniji modeli: Mogu dostići cenu od oko 1.000 evra/m².

Mogu dostići cenu od oko 1.000 evra/m². Kuće po meri: Ukoliko želite jedinstven projekat umesto tipskog iz kataloga, to će podići cenu za oko 15%. Koje su glavne mane i ko treba da ih izbegava?

Uprkos brojnim prednostima, postoje i jasna ograničenja:

Potreban je novac "na gomili": Radovi se izvode odjednom, pa nije moguće postepeno građenje po fazama kao kod zidanih kuća.

Radovi se izvode odjednom, pa nije moguće postepeno građenje po fazama kao kod zidanih kuća. Nema naknadne nadgradnje: Kuća se izrađuje po definisanom projektu koji ne ostavlja mogućnost dodavanja spratova u budućnosti.

Kuća se izrađuje po definisanom projektu koji ne ostavlja mogućnost dodavanja spratova u budućnosti. Variranje unutrašnje temperature: Zidovi ne akumuliraju toplotu, pa se nakon gašenja grejanja objekat brže hladi.

Zidovi ne akumuliraju toplotu, pa se nakon gašenja grejanja objekat brže hladi. Teža preprodaja: Na tržištu nekretnina montažne kuće se nakon nekoliko godina i dalje nešto teže prodaju u odnosu na klasične zidane. Šta izabrati?

Odluka zavisi isključivo od vaših prioriteta i finansijske konstrukcije.

Ako vam je presudna brzina useljenja, želite predvidljive troškove bez stresa i imate spremna sredstva, montažna kuća je odličan izbor. S druge strane, ako planirate da gradite postepeno po fazama ili želite opciju da u budućnosti proširujete stambeni prostor, tradicionalna zidana kuća ostaje bolja solucija.