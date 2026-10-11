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Sve veći broj kupaca nekretnina u Srbiji razmatra montažne kuće kao brzu alternativu tradicionalnom zidanju, ali oko ovog načina gradnje i dalje postoje brojne nedoumice. Dok jedni ističu brzinu useljenja i energetsku efikasnost, drugi sumnjaju u njihovu dugovečnost i otpornost.

Šta je zapravo montažna kuća?

Montažna kuća se definiše kao objekat čiji se elementi proizvode u fabrici u kontrolisanim uslovima, a potom transportuju na gradilište i sklapaju u celinu.

Karakteriše ih suvi tip gradnje, a osnovni građevinski materijali su drvo (ramovi sa ispunama), gips-kartonske ploče, kao i staklena ili kamena vuna za izolaciju. U ponudi postoje tipske kuće iz kataloga ili unikatni modeli pravljeni po meri.

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montažna kuća Foto: AlexanderLipko/Shutterstock

 Mnogi mešaju montažne objekte sa mobilnim kućama, iako montažne kuće nakon spajanja elemenata čine potpuno statičan objekat. Pored toga, montažna i zidana kuća imaju dve važne zajedničke tačke:

Temelj se izliva na licu mesta: Priprema terena, iskopavanje, postavljanje oplate i izlivanje temelja rade se na klasičan način.
Administracija i dozvole su identične: Za montažnu kuću važe isti zakoni, pa je neophodno pribaviti građevinsku i lokacijsku dozvolu.

Tri najveće zablude u Srbiji

1. Krhke su i neotporne na nepogode: Činjenica je da su montažne kuće po mnogim tvrdnjama otpornije na zemljotrese od klasičnih zidanih kuća. Kod zemljotresa na zidanim objektima može doći do potpunog pucanja i urušavanja zidova ili armature, dok kod montažnih najčešće nastaju samo manje površinske pukotine koje se lakše saniraju.
2. Kratkog su veka: Savremeni materijali i unapređena tehnologija omogućavaju da montažne kuće traju i čitav vek. Proizvođači obično daju garanciju na 30 godina, a primer iz Nemačke pokazuje da jedna takva kuća stoji u odličnom stanju već 150 godina.
3. To su mobilne kućice: Zabluda nastaje zbog mobilnosti pojedinačnih elemenata tokom transporta, ali sklopljena kuća postaje trajan i stabilan objekat.

Brzina, energetska efikasnost i manje stresa

  • Useljenje za 60 dana: Za izgradnju objekta od oko 100 kvadratnih metara (uključujući i izradu temelja) u proseku je potrebno svega dva meseca.
  • Manje neplaniranih troškova: Naročito kod sistema "ključ u ruke", unapred je poznata kompletna specifikacija troškova, pa je rizik od skrivenih izdataka znatno manji.
  • Odlična energetska efikasnost: Montažni zidovi ne akumuliraju toplotu, pa se prostorije zimi znatno brže zagreju. Da bi klasična zidana kuća u istom cenovnom rangu dostigla identičan nivo energetske efikasnosti, potrebna joj je dodatna izolacija od 10 centimetara.
  • Ekološka održivost: Sve više se koriste ekološki i reciklirani materijali.

Koliko košta kvadrat u Srbiji?

Cena gradnje montažne kuće varira u zavisnosti od veličine, oblika, izabranih materijala i izvođača:

  • Standardni paket "ključ u ruke": Kretanje cena je uglavnom između 500 i 800 evra po kvadratu.
  • Luksuzniji modeli: Mogu dostići cenu od oko 1.000 evra/m².
  • Kuće po meri: Ukoliko želite jedinstven projekat umesto tipskog iz kataloga, to će podići cenu za oko 15%.

Koje su glavne mane i ko treba da ih izbegava?

Uprkos brojnim prednostima, postoje i jasna ograničenja:

  • Potreban je novac "na gomili": Radovi se izvode odjednom, pa nije moguće postepeno građenje po fazama kao kod zidanih kuća.
  • Nema naknadne nadgradnje: Kuća se izrađuje po definisanom projektu koji ne ostavlja mogućnost dodavanja spratova u budućnosti.
  • Variranje unutrašnje temperature: Zidovi ne akumuliraju toplotu, pa se nakon gašenja grejanja objekat brže hladi.
  • Teža preprodaja: Na tržištu nekretnina montažne kuće se nakon nekoliko godina i dalje nešto teže prodaju u odnosu na klasične zidane.

Šta izabrati?

Odluka zavisi isključivo od vaših prioriteta i finansijske konstrukcije.

Ako vam je presudna brzina useljenja, želite predvidljive troškove bez stresa i imate spremna sredstva, montažna kuća je odličan izbor. S druge strane, ako planirate da gradite postepeno po fazama ili želite opciju da u budućnosti proširujete stambeni prostor, tradicionalna zidana kuća ostaje bolja solucija.

Biznis Kurir/daibau

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