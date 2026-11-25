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Miroslav Čučković, gradski menadžer Beograda, rekao je da je plan u prvoj polovini sledeće godine biti graditeljski proces na novom mostu na Savi bude realizovan, ali da ne zna da li će most biti u potpunosti funkcionalan.

Čučković je, gostujući na Blic televiziji otkrio kakvi su rokovi u vezi sa izgradnjom novog mosta na Savi.

- Ja sam rekao da je plan u martu, da izrone stubovi iz reke Save, danas je novembar. Znači, mi smo rekli vrlo jasno i direktno: dva stuba će biti u martu, iznad površine Save. Konstrukcija mosta se radi na samoj obali. Čim bude završeno postavljanje i izlivanje stubova, ići ćemo na montiranje mosta. Znači, 2027, prva polovina godine je cilj da taj proces krene - poručio je Čučković.

Na pitanje da li će tada novi most biti funkcionalan, Čučković je dao precizniji odgovor.

- Ne znamo da li će biti funkcionalan u punom kapacitetu, ali da taj proces, graditeljski proces, bude na taj način realizovan. Podsetiću vas da smo imali tragediju na tom gradilištu i da je tužilaštvo držalo zatvoreno gradilište dva meseca zbog toga što je istraga bila. Kada je istraga okončana, imali smo nastavak realizacije tog projekta. Znači, to je bila nepredviđena okolnost koja je uzela neko vreme, ali svakako da li će to biti 30 dana pre ili 30 dana posle? Važno je da ćemo dobiti jedan novi, funkcionalan most sa nezavisnom komunikacijom za tramvaje i sa bulevarima - naveo je Čučković.

"Nadležna služba morala da evakuiše bombu iz Drugog svetskog rata"

Gradski menadžer je otkrio kada su bili još zaustavljeni na gradilištu novog mosta.

- Jedan od termina kada je bio u jednom trenutku zaustavljen rad na izgradnji i betoniranju stubova za taj most je bio kada je nadležna služba morala da evakuiše bombu iz Drugog svetskog rata. I zbog toga, sećate se, da je bila zatvorena plovni put od 7 ujutru To je bilo iskomunicirano sa stvarnošću. I sada je dok mi ovde sedimo, isto plovni put zatvoren dok traje gradilište, upravo iz razloga bezbednosti. Do četiri sata popodne, pa onda puste. Na primer, slična situacija se desila, setite se da je i sam ministar Ivica Dačić učestvovao u evakuaciji bombe kod Despota Stefana - rekao je Miroslav Čučković.