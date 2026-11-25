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Crni petak se približava, a trgovci u Srbiji već su počeli da nude popuste na brojne proizvode, od garderobe i obuće, preko telefona i televizora, pa sve do bele tehnike i opreme za domaćinstvo. Iako glavni dan kupovine pada 27. novembra, pojedine akcije već su počele, dok će neke trajati i tokom poslednjeg vikenda u mesecu.

Građani koji planiraju da iskoriste sniženja ove godine mogu da pronađu različite ponude, a popusti na pojedine artikle dostižu i 70 odsto. Posebno su zastupljeni zimska garderoba, televizori, pametni telefoni, usisivači i kuhinjski aparati, odnosno proizvodi koje domaćinstva najčešće kupuju pred praznike.

Foto: Nemanja Nikolić

Jakne i obuća na velikim popustima

Kada je reč o garderobi, posebna pažnja usmerena je na zimsku kolekciju. Tako se za odabrane jakne i zimske dodatke nudi 30 odsto popusta na drugi i svaki naredni artikal, ukoliko kupac pazari najmanje dva proizvoda iz ove ponude. Akcija traje do 30. novembra.

Ni ljubitelji obuće nisu izostavljeni, jer se pojedini modeli prodaju uz popuste od 20 do 50 odsto, dok se na već snižene torbe i kofere odobrava dodatnih 20 odsto popusta. Ove ponude važe od 27. do 29. novembra.

Foto: Nemanja Nikolić

Televizori i telefoni među najtraženijim proizvodima

Veliki deo akcija odnosi se na tehnologiju, a među izdvojenim ponudama nalaze se televizori, pametni telefoni, računari i pametni satovi.

Tako se televizor sa ekranom od 65 inča nudi za 66.999 dinara, umesto za redovnih 94.116 dinara, dok je drugi model iste veličine dostupan za 69.999 dinara, umesto 105.881 dinar.

Za one koji planiraju kupovinu novog telefona, jedan od modela sa 256 gigabajta memorije može se pronaći za 34.999 dinara, dok je njegova istaknuta redovna cena 64.705 dinara.

Na popustima su i računari, pa se laptop sa 15,6-inčnim ekranom, procesorom Ryzen 7, osam gigabajta RAM memorije i SSD diskom od 512 gigabajta nudi za 54.999 dinara, umesto 96.469 dinara.

Foto: Nemanja Nikolić

Usisivači i kućni aparati po nižim cenama

Značajna sniženja mogu se pronaći i u kategoriji kućnih uređaja. Tako je robot usisivač dostupan za 39.999 dinara, dok je njegova istaknuta redovna cena 98.822 dinara. Jedna od friteza na vruć vazduh nudi se za 19.999 dinara, umesto 52.940 dinara.

Popusti su dostupni i na mašine za pranje veša, frižidere, mašine za sudove i druge uređaje koji se svakodnevno koriste u domaćinstvu.

Tako se kombinovani frižider može pronaći za 18.999 dinara, dok se pojedine mašine za pranje veša prodaju po ceni od 27.999 dinara. Za kupovinu prečišćivača vazduha potrebno je izdvojiti 15.999 dinara.

Dodatno, pojedini trgovci najavili su i posebne akcije od 20 odsto na belu tehniku, male kućne i kuhinjske aparate, koje će važiti od 26. do 28. novembra.

Parfemi i kozmetika

Kada je reč o parfemima, i ljubitelji dobrih mirisa mogu da iskoriste Black Friday ponude. Tako je u jednoj od parfimerija najavljeno sniženje od 30 odsto na sve parfeme, uključujući poklon-setove i novogodišnju kolekciju, a akcija će važiti od 27. do 29. novembra. Dodatno, tokom Black Week ponude u jednoj internet prodavnici kupci mogu da iskoriste akciju 2+1, odnosno da kupe dva parfema, a treći dobiju besplatno, i to u periodu od 21. do 27. novembra.

Popusti nisu zaobišli ni kozmetiku, pa su tako najavljena sniženja od 25 odsto na šminku, preparate za negu lica, tela i kose, uključujući i poklon-setove. U drogerijama su tokom Black Week akcija dostupni i dodatni popusti na odabrane proizvode za negu, dok se na pojedine parfeme može ostvariti 15 odsto uštede uz odgovarajući promotivni kod. U ponudi su i kreme, serumi, preparati za čišćenje lica, proizvodi za negu kose, kao i praznični kozmetički paketi koji mogu poslužiti i kao poklon za predstojeće praznike.

Foto: Nemanja Nikolić

Popusti i na nameštaj i opremu za dom

Crni petak donosi sniženja i za one koji planiraju da opreme ili renoviraju stan. Tako se na pojedine dušeke mogu ostvariti popusti do 65 odsto, dok su naddušeci i dušeci od pene sniženi i do 70 odsto.

Na peškire su predviđena sniženja od 20 do 65 odsto, a na posteljinu od 20 do 60 odsto. Popusti obuhvataju i trpezarijske stolove i stolice, fotelje, sofe i garniture, kao i kancelarijski nameštaj.

Pojedine akcije u ovoj kategoriji traju do 29. novembra, dok se dodatna sniženja na belu tehniku i male kućne aparate očekuju pred sam Crni petak.

Žene kupe garderobu nose je jednom i onda je vraćaju u prodavnicu Foto: Zorana Jevtić

Popusti u tržnim centrima

U tržnom centru Galerija Black Friday ponude donose posebne popuste na garderobu, obuću, torbe, nakit i modne dodatke, a posetiocima su na raspolaganju i dodatne pogodnosti kroz program lojalnosti. Kupce očekuju i druge pogodnosti tokom šopinga, uključujući pet sati besplatnog parkinga, dok su posebne ponude i dodatni sadržaji deo ovogodišnje praznične kupovine.

U tržnom centru UŠĆE Black Friday donosi popuste do 70 odsto, a sniženja obuhvataju garderobu, obuću, tehniku, nakit, knjige i ponudu hrane. Akcije će kupcima pružiti priliku da povoljnije pazare željene proizvode, ali i da na vreme obave kupovinu novogodišnjih poklona.

U tržnom centru Delta City Black Friday popusti traju od 24. do 26. novembra, a kupce očekuju sniženja do 70 odsto na različite kategorije proizvoda. Povodom početka akcije, u petak će prodavnice biti otvorene već od 9 časova, što će posetiocima omogućiti da među prvima iskoriste posebne ponude.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović

Da li se popusti zaista isplate?

Iako pojedine ponude na prvi pogled deluju veoma primamljivo, građanima se savetuje da pre kupovine uporede cene u više prodavnica i provere koliko je proizvod koštao pre sniženja.

Posebno je važno proveriti najnižu cenu po kojoj je roba prodavana tokom prethodnih 30 dana, jer upravo taj podatak može pomoći kupcima da utvrde da li je reč o stvarnoj uštedi ili samo o velikom procentu istaknutom na reklami.

Crni petak ove godine pada 27. novembra, a deo akcija trajaće i tokom vikenda, sve do kraja meseca. Zato kupci imaju još nekoliko dana da uporede ponude i odluče šta im se zaista isplati da pazare.