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Popusti će i ove godine, naravno, zavisiti od prodavnice, proizvoda i zaliha, ali vodeći se iskustvima od prethodnih godina, odmah da vam kažemo - ne treba očekivati da će baš sve biti sniženo istim procentom niti da će se određeni artikli koje merkate već mesecima uopšte naći na popustu.

Posebno treba obratiti pažnju na elektroniku, kućne aparate, garderobu i obuću, jer se upravo u tim kategorijama tradicionalno očekuje veliko interesovanje kupaca, ali tu se kriju i najveće zamke Crnog petka.

Popusti mogu da budu i do 70 odsto, ali ne na sve

Prema procenama koje su objavljene u oktobru, najveća sniženja tradicionalno se očekuju u modnim prodavnicama, gde popusti mogu da dostignu 30 do 70 odsto. Kod tehnike i kućnih aparatauobičajeno je da sniženja budu od 10 do 30 odsto, dok se veći popusti mogu pojaviti na starijim modelima i proizvodima kojih je ostalo malo na zalihama.

Ovo ne znači da će svaki kupac pronaći željeni proizvod po najnižoj ceni. Pojedine akcije mogu da važe samo za određene modele, boje ili veličine, a neke ponude mogu biti ograničene na nekoliko komada. Zato je važno da se kupci ne oslanjaju samo na veliki procenat istaknut na reklami, već da uporede konačnu cenu proizvoda u više prodavnica.

Foto: Nemanja Nikolić

Cene moraju da budu jasno istaknute

Podsećamo vas i da su od aprila ove godine, izmenama Zakona o trgovini, dodatno uređena pravila za oglašavanje sniženja. Trgovci su dužni da kao prethodnu cenu navedu najnižu cenu po kojoj su nudili robu tokom 30 dana pre početka sniženja. Za proizvode koji su u prodaji kraće od 30 dana primenjuje se poseban obračun, koji obuhvata najmanje 15 dana, ali kupci, u svakom slučaju, mogu lakše da provere da li je popust stvaran.

Ako je neki proizvod pre akcije koštao 10.000 dinara, a sada je 8.000, sniženje iznosi 20 odsto. Međutim, ako je trgovac neposredno pre akcije podigao cenu, pa je zatim spustio na raniji nivo, kupac ne bi trebalo da bude obmanut prikazanim procentom popusta.

Najveća zamka je kupovina na brzinu

Crni petak nije samo prilika za uštedu, već i događaj koji trgovci koriste da podstaknu impulsivnu kupovinu. Ograničene ponude, odbrojavanje do kraja akcije i poruke da je ostalo još samo nekoliko komada stvaraju osećaj hitnosti. Stručnjaci upozoravaju da kupci zbog toga često uzimaju stvari koje im nisu potrebne, samo zato što su snižene.

Najbolja zaštita od takve kupovine jeste da se unapred napravi spisak potrebnih proizvoda i odredi budžet. Ako se planira kupovina televizora, telefona ili veš-mašine, korisno je nekoliko nedelja ranije zabeležiti cenu željenog modela i uporediti je sa ponudom tokom Crnog petka. Tako će kupac lakše proceniti da li je ušteda stvarna.

Foto: Nemanja Nikolić

Prevare vrebaju i na internetu

Tokom velikih rasprodaja raste rizik od lažnih internet prodavnica, poruka o navodnim nagradama i linkova koji vode do stranica za krađu podataka. MUP je prethodnih godina upozoravao građane da provere adresu sajta, da ne šalju podatke o platnim karticama putem mejla ili društvenih mreža i da ne veruju ponudama koje deluju suviše dobro da bi bile istinite.

Posebno treba biti oprezan sa porukama koje navodno šalju dostavne službe i traže dodatnu uplatu za paket. Ako kupac dobije takvu poruku, najbolje je da ne otvara link, već da direktno proveri status pošiljke na zvaničnom sajtu dostavljača. Takođe, treba izbegavati plaćanje nepoznatim prodavcima preko društvenih mreža, naročito kada traže da se novac uplati unapred na privatni račun.

Šta ako se predomislite posle kupovine?

Kupci koji robu kupe u prodavnici nemaju automatsko pravo da je vrate samo zato što su se predomislili ili im se proizvod više ne dopada. Trgovac može da omogući zamenu ili povraćaj novca kao deo svoje poslovne politike, ali to nije isto što i zakonska obaveza.

Kod kupovine preko interneta, međutim, potrošač u većini slučajeva ima pravo da odustane od ugovora u roku od 14 dana od prijema robe, bez navođenja razloga. Postoje izuzeci, pa se ovo pravo ne primenjuje na sve vrste proizvoda. Ako je roba neispravna ili nije u skladu sa ugovorom, potrošač ima posebna prava bez obzira na to da li je kupovina obavljena u radnji ili putem interneta.

Foto: Profimedia/Sam Holiday / Alamy

Pazite na akcije „2+1 gratis“

Posebnu pažnju treba obratiti na ponude „2+1 gratis“, „drugi proizvod upola cene“ i slične akcije koje na prvi pogled deluju kao odlična prilika za uštedu, ali su u najvećem broju slučajeva obična prevara. Kod ponude „2+1 gratis“ kupac dobija tri proizvoda, ali plaća dva, što ne znači da je svaki pojedinačni artikal snižen za 33 odsto. Ako su proizvodi različitih cena, popust se najčešće obračunava na najjeftiniji artikal, pa je važno proveriti uslove akcije.

Problem može nastati i kada kupac uzme više proizvoda nego što mu je potrebno, samo da bi iskoristio popust. Ako treći artikal ne bi kupio da nije bilo akcije, zapravo je potrošio novac koji nije planirao. Zato je najbolje proveriti cenu svakog proizvoda pojedinačno i izračunati koliko se zaista štedi.

Veliki popust ne znači uvek i najbolju kupovinu

Kod pojedinih akcija snižena cena važi samo za određenu količinu, model ili veličinu proizvoda. Tako kupac može da vidi popust od 50 odsto, a da se on odnosi samo na drugi, jeftiniji artikal ili na proizvode koji su ostali na zalihama. Pre kupovine treba pročitati sitna slova i proveriti da li se popust obračunava na kasi ili je već uračunat u istaknutu cenu.

Sniženje u radnji do 70 odsto Foto: Shutterstock

Ne kupujte samo zato što piše „poslednji komad“

Poruke poput „još samo jedan komad“ i „akcija traje još 10 minuta“ često stvaraju pritisak da se odluka donese odmah. Kod internet kupovine posebno treba proveriti da li je takvo upozorenje stvarno ili se ponavlja svaki put kada otvorite stranicu. Ako niste sigurni da vam proizvod treba, bolje je da odustanete nego da kupujete pod pritiskom.

Sačuvajte račun i potvrdu o kupovini

Znajte i da čak i kada je proizvod kupljen na velikom sniženju, kupac ima pravo da reklamira robu koja je neispravna ili nije u skladu sa ugovorom. Zbog toga treba sačuvati račun, potvrdu porudžbine i svu dokumentaciju koja može biti potrebna za reklamaciju jer popust ne znači da trgovac može da isključi zakonska prava potrošača.

Pametna kupovina počinje pre 27. novembra

Sve u svemu, crni petak može da bude dobra prilika da se kupi nešto što je domaćinstvu zaista potrebno, posebno ako se cena proizvoda prati unapred. Najviše smisla ima kupovina skupljih stvari koje su već planirane, poput kućnih aparata, računara, telefona ili zimske garderobe, ali samo ako je konačna cena zaista povoljnija.

Kupci ne treba da zaborave ni da se akcije često nastavljaju tokom vikenda, a zatim i na Sajber ponedeljak, koji ove godine pada 30. novembra. Nema potrebe da se kupovina obavi u žurbi samo zato što je određeni dan označen kao Crni petak. Dobar popust je onaj koji donosi stvarnu uštedu, a ne dodatni trošak za proizvod koji nikome nije bio potreban.