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Montažne kuće u stambenom programu u regionu Ajndhovena u Holandiji dobijaju fasadne panele koji na gradilište stižu sa izolacijom od konopljinih vlakana, ugrađenim zastakljenim prozorima i završnom spoljašnjom oblogom. Proizvodnja objedinjuje poslove koji se obično ugovaraju i izvode odvojeno, dok na placu ostaju montaža i povezivanje elemenata.

Za budućeg stanara promena nije samo u materijalu skrivenom u zidu. Položaj prozora, sastav fasade i veliki deo završne obrade određuju se pre isporuke. Gradilište dobija složen, pripremljen element, umesto da se svaki od tih delova tek uklapa na objektu.

Ove montažne kuće deo su zajedničkog programa stambenih organizacija i lokalnih samouprava, koji do približno 2030. predviđa 2.500 novih domova. Od toga je planirano 750 porodičnih kuća i 1.750 stanova. Opisani fasadni sklop odnosi se na koncept porodičnih kuća.

Montažne kuće sa prozorima ugrađenim u fasadni panel

Osnovu elementa čini drveni skelet sa izolacijom od konopljinih vlakana. U njega se uklapaju prozorski ramovi i zastakljenje, a spolja dolazi završna fasadna obloga. U standardnoj specifikaciji to su termički modifikovano evropsko četinarsko drvo i mineralne fasadne trake.

Takav panel već sadrži odnos između otvora, izolacije i spoljašnjeg lica zida. Fabrika može unapred uskladiti mere i redosled radova koje bi na gradilištu izvodilo više ekipa. Time se smanjuje broj naknadnih uklapanja na samom objektu.

Montažne kuće ovde nisu ograničene na jedan izgled. Program ima unapred razrađene varijante fasade i rasporeda, pa standardizacija delova omogućava različite završne izvedbe bez projektovanja svake kuće od početka.

Šta konoplja radi u ovakvom zidu

Konoplja se koristi kao vlaknasta termoizolacija unutar drvenog elementa. Drveni skelet oblikuje panel, a izolacioni sloj popunjava predviđeni prostor. To je drugačiji proizvod od zida napravljenog mešanjem konopljine pozderi i krečnog veziva.

Foto: Shutterstock

Razlika je važna kada se govori o „kući od konoplje”. U ovom slučaju opisuje poreklo izolacije u fasadi, a ne materijal od kojeg su napravljeni svi noseći delovi objekta. Za razumevanje sistema treba posmatrati ceo presek zida.

Montažne kuće iz ovog programa imaju i druge biljne materijale sa zasebnim ulogama. Za krovnu izolaciju koriste se drvena vlakna, dok unutrašnji pregradni zidovi imaju jezgro od lanene pozderi između gipskartonskih ploča. U njima su predviđeni vertikalni kanali za instalacije.

U standardnom opisu predviđena je toplotna pumpa vazduh - voda za grejanje i hlađenje, uz ventilaciju sa povratom toplote upravljanu prema koncentraciji CO₂. Konopljina izolacija zato nije zamena za projektovan sistem razmene vazduha.

Beton i zidani delovi ostaju u standardnoj izvedbi

Standardna kuća kombinuje fabričke elemente sa drugim poznatim sistemima. U specifikaciji su demontažne prefabrikovane temeljne grede, prefabrikovani podni elementi, šuplje međuspratne ploče sa smanjenom emisijom CO₂ u proizvodnji i zidovi od krečno-peščanih blokova.

Zato ove montažne kuće ne treba zamišljati kao potpuno drvene objekte koji se samo spuste na plac. Prefabrikacija opisuje način pripreme velikog dela zgrade; materijali i konstruktivni sklopovi mogu biti kombinovani.

Montažne kuće Foto: Shutterstock

Postoji i varijanta sa većim udelom drveta: zidovi između kuća izvode se od unakrsno lameliranih drvenih ploča, a međuspratni elementi kao drvena skeletna konstrukcija. Prema opisu programa, ta zamena ne menja osnovne gabarite i tlocrte.

Gde se kuće stvarno grade tokom 2026.

Praktičan primer je Boterbochten III u Stenselu, sa 22 kuće, od kojih je 11 predviđeno za socijalni zakup. Na gradilištu je tokom predstavljanja projekta u septembru 2026. prikazan kompletan pripremljeni fasadni element.

Drugi projekat obuhvata devet kuća za socijalni zakup u mestu Milheze. Zvanični početak gradnje obeležen je 24. avgusta 2026, a završetak je najavljen za decembar iste godine. Taj rok odnosi se na konkretan projekat i ne predstavlja univerzalno vreme izgradnje.

Montažne kuće se, dakle, uvode kroz seriju povezanih projekata. Ponavljanje proverenih elemenata omogućava zajedničko planiranje proizvodnje, umesto zasebnog naručivanja svakog fasadnog sklopa za pojedinačnu kuću.