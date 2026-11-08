Slušaj vest

Majka troje dece Džesika Redford želela je da pronađe posao sa skraćenim radnim vremenom koji bi joj omogućio da se bavi nečim svojim, ali i da ima dovoljno vremena za porodicu. Umesto zaposlenja u pekari, na kraju je pokrenula mali biznis sa kolačićima na štapiću, koji se danas rasprodaju svake nedelje.

Redford godinama školuje decu kod kuće, a kada su porasla, poželela je dodatnu aktivnost kojom bi izrazila kreativnost i doprinela porodičnom budžetu. Kada je u komšiluku otvoren tržni centar sa pekarom, pomislila je da bi tamo mogla da pronađe posao. Prethodno je pohađala i časove pravljenja torti, ali ju je brinulo fiksno radno vreme.

- Počela sam da razmišljam o tome koliko mi znači sloboda koju imamo kao porodica - ispričala je, prenosi Business Insider.

Foto: Shutterstock

Sve je počelo od nekoliko kolačića

Dok je razmišljala o poslu, na društvenim mrežama naišla je na snimke pripreme takozvanih cake pops poslastica, malih kuglica kolača na štapiću, ukrašenih čokoladom i dekoracijama.

Odlučila je da ih isproba, a prvu turu napravila je za proslavu Noći veštica. Gosti su bili oduševljeni, pa je otvorila mogućnost za porudžbine preko Instagrama i počela da prodaje na lokalnim događajima.

Poklon koji joj je doneo mušterije

Nakon jednog prodajnog događaja ostalo joj je nekoliko kolačića. Sa decom je postavila mali štand u komšiluku, a preostale poslastice poklonila je svojoj kiropraktičarki.

Ona je fotografiju kolačića objavila na društvenim mrežama, nakon čega su počele da stižu nove porudžbine. Tokom praznika interesovanje je toliko poraslo da je Džesika gotovo sve vreme provodila u kuhinji.

Ubrzo je, međutim, shvatila da joj posao oduzima upravo ono što je želela da sačuva - vreme sa porodicom. Do januara se iscrpela i odlučila da napravi pauzu.

Promenila način prodaje i postavila granice

Posle odmora pronašla je održiviji model poslovanja. Počela je da prodaje kolačiće na lokalnoj porodičnoj farmi, utorkom i četvrtkom, gde je mogla da povede i decu.

Kasnije je kupila pokretna kolica za prodaju i postavila ih ispred svoje kuće. Umesto da stalno prima nove porudžbine, odredila je koliko poslastica može da pripremi tokom nedelje.

Kupci ih preuzimaju petkom, a prema njenim rečima, sve što napravi redovno se rasproda. Nije, međutim, otkrila koliko kolačića prodaje niti koliki prihod ostvaruje.

Foto: Nalinratana Phiyanalinmat / Panthermedia / Profimedia

Deca joj pomažu u poslu

U posao su uključena i njena deca, koja imaju 14, 11 i osam godina. Pomažu joj u pripremi i ukrašavanju, a posebno uživaju u degustaciji.

Džesika kaže da želi da im pokaže kako mogu da stvore nešto sopstvenim radom i da pokrenu posao čak i kada počinju od nule.

- Jedna od najvažnijih stvari mi je da im pokažem da njihova mama može da pokrene i vodi posao - objasnila je.

Iako je u početku želela samo posao sa skraćenim radnim vremenom, danas ima mali biznis koji je prilagodila porodičnom životu. Naučila je da uspeh ne znači samo veliki broj porudžbina već i mogućnost da sama odredi koliko posla može da prihvati.