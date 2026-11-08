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Član Fiskalnog saveta Republike Srbije Slobodan Minić rekao je danas da su glavni razlozi za odlazak investitora koji su napustili Srbiju u prethodnih nekoliko godina prvenstveno rast cene rada u zemlji, ali i eksterni faktori, kao što je jačanje evra.

On je ocenio da je potrebno jačanje domaćeg privatnog sektora u Srbiji, za šta je, osim subvencija, važno unapređenje pravila igre i efikasnosti institucija.

"Prvo, Srbija više nema toliko ni obilnu ni jeftinu radnu snagu. Troškovi rada u tradicionalnim radno-intenzivnim delatnostima su se gotovo izjednačili sa Centralnom i Istočnom Evropom. Ima tu i rasta prosečnih zarada, rasta minimalnih zarada, evro je realno ojačao i sve su to razlozi zbog kojih za te delatnosti Srbija više nije jeftina destinacija", rekao je Minić za RTS.

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Ne treba zaboraviti, kako je dodao, ni međunarodne okolnosti, kao što je kriza u evropskoj automobilskoj industriji koja je pogodila neke kompanije u Srbiji iz automobilskog sektora.

Minić ističe da bi investitori u toj situaciji ostajali u Srbiji dok traju subvencije, a da je stranih investitora sa kojima su ugovori o subvenciji potpisivani u poslednjih desetak godina više od 250.

"Ali taj model nije evoluirao - nismo prelazili na model potpisivanja sa nekim kompanijama koje imaju višu dodatu vrednost i mogu da plate veće zarade", rekao je Minić.

Ipak, kako dodaje, efekat odlaska pojedinih investitora iz Srbije tokom poslednjih godina, iako negativan, nije dramatičan na nivou države, mada može biti značajan u lokalnim sredinama.

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Model rasta je iscrpljen

"Imali smo model rasta gde su strane direktne investicijebile jedan od motora, a drugi motor je bila sama država - znači, velike infrastrukturne investicije. I mi u Fiskalnom savetu smo već pre nekoliko godina rekli: taj model je sada iscrpljen i treba preći na jačanje privatnog sektora. Nisu to samo subvencije koje treba preusmeravati, za privatni sektor je ključno da se pravila igre unaprede, da se uspostavi vladavina prava, efikasne institucije, sprovođenje propisa", rekao je Minić.

On je istakao da ukupno investicije u Srbiji doprinose 23 odsto BDP-a, od čega su strane direktne investicije četiri odsto, a isto toliko doprinose i domaće privatne investicije, dok ostatak čine država i domaćinstva.

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Na pitanje da li je opravdano reći da težište rasta treba sa direktnih stranih investicija prebacivati na domaću privredu, pre svega na mala i srednja preduzeća, Minić je rekao da strane investicije nisu problem same po sebi, ali da treba postaviti pitanje da li kvalitet i struktura direktnih stranih investicija u Srbiji danas odgovaraju razvojnom modelu kojem težimo.

Odlivi novca veći od priliva novih investicija

"Prošle godine, odlivi po osnovu profita, dividendi i kamata bili su za preko dve milijarde iznad onoga što je stiglo od novih deviza u zemlju po osnovu SDI. A recimo, u prvih osam meseci ove godine, to je već 1,6 milijardi. To nije neposredni problem, ali u srednjem roku može da bude problem za Srbiju, jer mi imamo visok taj strukturni deficit platnog bilansa", rekao je Minić.