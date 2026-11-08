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Mađarska ministarka spoljnih poslova i trgovine Anita Orban izjavila pre neki dan za mađarski portal Teleks da su srpska, ruska i mađarska strana snažno posvećene završetku transakcije NIS-a u predviđenom roku, tj. do 11. decembra, do kada važi licenca OFAK. Međutim, kako ističu sagovornici Kurira, želje su jedno, a realnost nešto drugo. Čak ni dodatna licenca koju su Amerikanci dodelili kompaniji "MOL Serbija investment" ne znači ubrzanje pregovora u vezi sa srpskom naftnom kompanijom.

Ništa se ne menja

Međutim, kako Biznis Kurir nezvanično saznaje, uprkos želji Mađarske da se transakcija obavi do 11. decembra, realnost je sasvim drugačija.

- Niko se u ovom trenutku ne bavi prodajom NIS-a, ni srpska ni ruska strana, pa ni američka - kaže naš izvor upućen u dešavanja s naftnom kompanijom.

Kako ističe, dogovor predsednika Trampa i Putina o ruskom gasu poprilično je stavio pitanje Naftne industrije Srbije van agende.

- Dokle god je odnos velikih igrača ovakav, i status NIS-a se neće menjati. Očekivano je da OFAK nastavi da NIS-u produžava licencu za rad i nakon 11. decembra, kad ističe postojeća - dodaje naš sagovornik.

Foto: NIs, Shutterstock

Kao prvi mogući trenutak kad bi pregovori mogli da krenu s mrtve tačke, naš izvor pominje januar sledeće godine.

- U Srbiji još nije konstituisan novi skupštinski saziv. Zatim se čeka izbor ministara i formiranje nove vlade. Treba uzeti u obzir i predsedničke izbore koji nas čekaju do kraja godine. Uzevši sve u obzir, nije realno očekivati ni da se sudbina NIS-a reši pre svega toga - ističe.

Na pitanje da li će MOL pokušati da iskoristi prelazni period tokom smene vlasti u Srbiji da ubrza kupovinu, kaže da je to praktično nemoguće.

- Ništa se ne može potpisati bez saglasnosti Srbije. Tačnije, samo vlada može da odobri tu transakciju budući da i Srbija ima udeo u vlasničkoj strukturi naftne kompanije. S obzirom na aktuelnu političku situaciju nakon izbora, jasno je da je to posao budućeg kabineta u Nemanjinoj 11 - zaključuje naš izvor.

Šta znači nova licenca

U međuvremenu, Kancelarija za kontrolu strane imovine (OFAK) izdala je kompanijama MOL i "MOL Serbija investment Kft." dodatnu licencu, koja će važiti do 28. februara naredne godine. Prema rečima ekonomiste Radojke Nikolić, ova licenca predstavlja važan pomak u procesu potencijalnog preuzimanja NIS-a, ali ne znači da je kupoprodajna transakcija završena.

Jačanje položaja Mađarske Kupovina NIS-a, kako je objasnila ministarka Anita Orban, ojačala bi položaj Mađarske, koju je opisala kao potencijalno glavno tranzitno i distributivno čvorište za prirodni gas i sirovu naftu u ovom delu Evrope. Kao faktore koji bi mogli da doprinesu snabdevanju drugih država energentima, navela je velike skladišne kapacitete Mađarske, povezanost sa šest susednih zemalja i snažnu regionalnu poziciju kompanije mađarske kompanije. MOL-ova kupovina ruskog udela u NIS-u mogla bi da ojača položaj Mađarske u regionalnim razgovorima o energetskoj infrastrukturi, uključujući i one koji se odnose na naftovod Janaf.

Ona je pojasnila da su novom licencom odobrene dve stvari - prenos akcija NIS-a koje su u vlasništvu ruske strane na privremeni račun kompanije "MOL Serbija investment", kao i mogućnost da MOL zvanično pregovara s ruskim državnim organima i vlasnicima o kupovini NIS-a.

- Na tom računu akcije će biti zamrznute i njima do okončanja transakcije nema pravo upravljanja ni ruska strana, a ni MOL. Drugi deo odobrenja odnosi se na to da sad MOL može zvanično da pregovara s državnim organima Rusije, odnosno ruskim vlasnicima, i da traži od njih dozvolu za kupovinu NIS-a - navodi Nikolićeva.

Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor Foto: Kurir Televizija

Stručnjak za energetiku Miodrag Kapor ističe za Biznis Kurir da nije realno da se dogovori o NIS-u završe u tako kratkom roku, posebno što to nije u interesu nijedne strane.

- Nije u interesu Bele kuće, koja ima ingerenciju kroz OFAK, Rusima nikako ne odgovora i oni će odugovlačiti dokle god budu mogli, a ne vidim ni kakav interes imaju Mađari osim ako bi uspeli da dobiju dobru cenu, što je malo verovatno. Neke značajnije promene ne vidim pre odlaska Trampa iz Bele kuće. Sve dotad će se nastaviti - obnova licence na mesec-dva - kazao je Kapor.