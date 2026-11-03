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Elektromreža Srbije (EMS) kupila je od Hrvatskog operatora prenosnog sistema (HOPS) deo dalekovoda Nijemci-Šid na teritoriji Srbije za 125.015 evra, čime su omogućeni njegova sanacija i održavanje, objavio je danas portal eKapija. HOPS je, prema navodima Vlade Hrvatske, time ostvario finansijsku korist od najmanje milion evra. Ugovor je sklopljen 22. novembra 2023. godine.

Hrvatska Vlada je navela da je HOPS time ostvario finansijsku korist od najmanje milion evra jer, uz prihod od prodaje, nije morao da troši sredstva na sanaciju dalekovoda u Srbiji, procenjenu na 900.000 evra.

Time je trajno rešeno pitanje redovnog održavanja, pri čemu je svaki operator preuzeo odgovornost za deo dalekovoda čiji je vlasnik i koji je na teritoriji njegove države.

Dalekovod od pre pola veka

Dalekovod Nijemci-Šid izgrađen 1976. godine, u vreme postojanja SFRJ i u celini je evidentiran u poslovnim knjigama HOPS i nakon raspada bivše države.

Nakon rata u Hrvatskoj nisu uređeni imovinsko-pravni odnosi nad delom dalekovoda koji se nalazi na teritoriji Srbije tako da se taj deo prenese u vlasništvo Akcionarskog društva EMS iz Beograda, a koje bi trebalo da bude odgovorno za njegovo održavanje, piše eKapija.

Navedeno je da je nevreme u julu 2023. godine prouzrokovalo veliku materijalnu štetu i rušenje dela dalekovoda na teritoriji i Hrvatske i Srbije, pa je prenos električne energije tim dalekovodom bio onemogućen.

Dužina dalekovoda na teritoriji Hrvatske iznosi 12.663 metra, a više od 35 odsto dalekovoda bilo je srušeno ili teško oštećeno. Na teritoriji Srbije dužina dalekovoda iznosi 12.496 metara.

HOPS je pokrenuo aktivnosti kako bi se popravio deo dalekovoda na teritoriji Hrvatske, ali to nije mogao da učini za deo koji je u Srbiji jer za to nema ovlašćenje države Srbije. Za redovno i interventno održavanje, kao i za investiciona ulaganja, bilo je nužno urediti imovinsko-pravne odnose, piše eKapija.

Sanacija u Hrvatskoj

Sanaciju deonice na hrvatskoj teritoriji HOPS je izvršio tokom 2023. i početkom 2024. godine, za šta su obračunati troškovi u iznosu od 953.870 evra.

Kako bi se dalekovod što pre stavio u funkciju, HOPS je kao vlasnik celokupnog dalekovoda 31. avgusta 2023. godine, EMS predložio prodaju dela dalekovoda na teritoriji Srbije po "fer tržišnoj vrednosti", s obzirom na to da je njegova knjigovodstvena vrednost, zbog starosti i sprovedene amortizacije, iznosila nula evra, piše eKapija.

"Kroz više međusobnih bilateralnih sastanaka zaključeno je da je predlog prihvatljiv za obe strane zbog sigurnosti snabdevanja električnom energijom, kao i iz ekonomskih razloga, s obzirom na to da popravka tog dela dalekovoda, koji trenutno zbog oštećenja nije u funkciji, vrlo verovatno prelazi korektnu tržišnu vrednost dalekovoda", navedeno je u saopštenju HOPS.

Ministarstvo privrede Hrvatske istaklo je da je isključivo Uprava odgovorna za svoje poslovanje, a Ministarstvo spoljnih i evropskih poslova ocenilo je da taj kupoprodajni ugovor ne predstavlja rizik za buduće pregovore o utvrđivanju konačnog razgraničenja između Hrvatske i Srbije, posebno s obzirom na dodatu klauzulu o neprejudiciranju granice između dveju država, piše eKapija.