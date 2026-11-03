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Mohamed Alabar, milijarder iz Ujedinjenih Arapskih Emirata i poslovni partner Srbije u razvoju projekta Beograd na vodi, prodao je nedavno svoj stan u ovom naselju, piše danas Forbs Srbija.

Reč je o velikom penthausu od 344 kvadrata u jednoj od prvih sazidanih zgrada - BW Residences, pokazuju podaci katastra nepokretnosti.

Kada je Forbs u julu proveravao informaciju da li je Alabar zaista ispunio obećanje dato još pre decenije da će kupiti stan u Beogradu na vodi, u katastru su našli nekretninu na njegovo ime.

Sada, u ovom registru ispod njegovog imena može da se vidi upisano obaveštenje koje sugeriše da je stan prodat.

U katastru upisana predbeležba prodaje

U katastru je evidentirana tzv. predbeležba sa rokom za opravdanje do 14. decembra 2026. To znači da su svi potencijalno zainteresovani na ovaj način informisani da je dogovorena prodaja. Kupcu je ostavljen navedeni rok da uplati dogovoreni iznos i finalizuje kupovinu.

Foto: Printscreen/Newsmax Balkans

U cilju provere da li je zaista reč o prodaji Alabarovog stana, Forbs Srbija tražio je komentar od njegove kompanije Igl Hils koja zajedno sa državom Srbijom gradi Beograd na vodi. U toj kompaniji potvrdili su da je Alabar prodao stan.

"Transakcija se odnosi na privatne imovinske poslove gospodina Alabara, a javno dostupni podaci odražavaju relevantne detalje", glasi odgovor za Forbs.

U odgovoru Igl Hilsa se dodaje da na ovu transakciju treba gledati isključivo u kontekstu privatnog imovinskog posla.

"Gospodin Alabar gaji duboku naklonost prema Srbiji, koju smatra svojim drugim domom. Njegove lične i poslovne veze sa Srbijom i dalje su veoma snažne, kao i njegova posvećenost daljem razvoju zemlje i uspehu projekta Beograd na vodi", navodi se u odgovoru.

Kuću na Dedinju namerava da zadrži

Kako Forbs saznaje od izvora upoznatog sa ovom transakcijom, namera Alabara je da zadrži kuću koju je preko svoje druge kompanije kupio u Užičkoj ulici na Dedinju. U njoj inače boravi kad je u Beogradu i namera je da to i nastavi. Reč je o vili od 435 kvadrata.