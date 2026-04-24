"Imate više obale od Dubaija, a deset puta manje turista”, poruka je koju je Mohamed Alabar, osnivač Emaar Properties, uputio Crnoj Gori, ukazujući na ogroman neiskorišćen potencijal domaćeg turizma i investicija.

Prema njegovim rečima, ključ problema nije u resursima, već u nedostatku stabilnog sistema, jasnih pravila i profitabilnih projekata koji bi privukli globalni kapital.

Mohamed Alabar, osnivač kompanije Emaar Properties i jedan od najpoznatijih investitora sa Bliskog istoka, poručio je da budućnost biznisa, investicija i razvoja više nije moguća bez pune uključenosti u veštačku inteligenciju, ali i bez jasnih pravila, političke stabilnosti i profitabilnih projekata.

Bez veštačke inteligencije nema ništa

Govoreći o ubrzanom razvoju AI tehnologije, Alabar je kazao da svet više ne govori samo o klasičnoj veštačkoj inteligenciji, već o novoj fazi - takozvanoj "agentskoj AI“, koja, kako je objasnio, ne služi samo kao baza podataka, već može da "misli, obrađuje, predviđa i procesuira“.

Prema njegovim rečima, mogućnosti takvih sistema već danas deluju gotovo nestvarno. Naveo je primer tehnologije koja iz višegodišnje elektronske komunikacije, poruka i video-sastanaka može da nauči nečiji stil razmišljanja, jezik, način izražavanja i donošenja odluka, te da potom automatski komunicira u ime te osobe.

"Zato svima savetujem da ostanu uključeni i da uče o tome. To je jedini način da ostanete relevantni u onome što radite”, poručio je Alabar.

Posebno se osvrnuo na mlade, ističući da su nove generacije već duboko uronjene u svet novih tehnologija i da se mnogo lakše prilagođavaju promenama nego starije generacije.

Mladi prate trendove

"Mladi danas već žive u AI svetu. Povezani su sa onim što se dešava u tehnologiji, nauci, pa čak i politici. Zato verujem u njih. Samo treba da ostanu povezani, da nastave da uče i da se nadograđuju iz sedmice u sedmicu, jer se sve menja prebrzo”, kazao je Alabar.

On smatra da će AI nesumnjivo ugasiti deo postojećih poslova, ali da će istovremeno otvoriti prostor za nove prilike i drugačije modele poslovanja. Kao ilustraciju takvih promena naveo je i sopstvenu kompaniju, za koju očekuje rast obima poslovanja i prometa, uz istovremeno smanjenje zaliha, upravo zahvaljujući efikasnosti koju donose nove tehnologije.

Govoreći o građevinskoj industriji, Alabar je rekao da je reč o sektoru koji se decenijama sporo menjao, ali da robotika i savremena proizvodnja sada radikalno menjaju i tu oblast. Kao primer naveo je zgradu od 15 spratova, izgrađenu robotima u Kini, transportovanu u kontejnerima i montiranu u Abu Dabiju za svega 12 dana.

Takvi objekti, kako je rekao, donose i dodatne koristi – značajno veću energetsku efikasnost, bolji kvalitet vazduha i veću otpornost na zemljotrese.

"Moramo verovati u ljudske sposobnosti i u nauku”, istakao je Alabar.

U nastavku izlaganja posebno se osvrnuo na zemlje regiona i mogućnosti za partnerstva između država i velikih investitora. Poručio je da investitore nije moguće privući samo pozivima, već da svaka država mora da pokaže da nudi održive i isplative projekte.

Potrebni profitabilni projekti

"Sve se svodi na profitabilne poduhvate. Možete pozvati bilo koga, bilo gde, ali prvo pitanje je da li je to zaista profitabilan projekat. A profitabilan projekat podrazumeva dobra pravila i regulative, kvalitetan javni sistem, transparentan proces, minimum korupcije, kao i ukupno dobre ekonomske politike i političku stabilnost”, naglasio je Alabar.

Govoreći konkretno o Crnoj Gori, ukazao je na ogroman neiskorišćen potencijal, posebno kada je reč o obali i turizmu. Upoređujući Crnu Goru sa Dubaijem, kazao je da je teško razumeti zašto zemlja sa tako dugom obalom i neposrednom blizinom velikih evropskih tržišta nema mnogo više turista.

„Ako pogledam Crnu Goru vrlo jednostavno, vi imate ogromnu obalu i na samo sat ste od Italije. U Dubaiju imamo 25 kilometara obale, a vi višestruko više. Pa ipak, vi imate oko 2,5 miliona posetilaca, a mi 20 miliona. To su osnovne brojke koje pokazuju koliki prostor za rast postoji”, rekao je Alabar.

Dodao je da upravo iz takvih jednostavnih ekonomskih pokazatelja vidi prostor za razvoj i ozbiljna ulaganja, ali pod uslovom da postoji jasan investicioni okvir.