Maksimalna maloprodajna cena evrodizela biće 219 dinara za litar, a benzina 191 dinar. Ako poredimo sa prethodnom nedeljom, cena dizela viša je za dva dinara, a benzin ostaje isti.

Cene naftnih derivata važiće do četvrtka, 30. aprila 2026. godine.

Operativni timovi MOL-a i Vlade Srbije obavili razgovore

Ministarka rudarstva i energetike Dubravka Đedović Handanović rekla je da su obavljeni razgovori operativnih i pravnih timova Vlade Srbije i MOL-a o pravima i obavezama akcionara NIS-a.

- Očekujem da do kraja nedelje imamo nekih 90 odsto usaglašenih stavova. Ostaće, pretpostavljam, još par otvorenih pitanja i za razgovore na višem nivou. Tako da, pratimo, apsolutno radimo. Paralelno znamo da su čelnici MOL grupe imali razgovore i u Sankt Peterburgu - navela je ministarka.

Govoreći o crvenim linijama, Đedović Handanović objasnila je da žele da poboljšaju poziciju Srbije i da je cilj da se vlasnički udeo Vlade Srbije poveća za pet odsto.

Govoreći o zalihama energenata u Srbiji, ministarka je rekla da je Srbija izuzetno dobro snabdevena i da ima najveće rezerve u regionu, što je, kako je navela, rezultat odgovorne politike koju su vodili u prethodnim godinama. Istakla je da u rezervama ima 550.871 tona dizela, od čega je polovina u državnom vlasništvu, kao i 127.729 tona dizela, od čega se dve trećine nalaze u državnom vlasništvu.