Cene hrane, goriva i struje divljaju, standard pada u mnogim zemljama Evrope, a građani stežu kaiš. Da li je svet na ivici ekonomskog sloma i vojne eskalacije? Ko ima moć da zaustavi spiralu koja preti da proguta i Evropu i Balkan?

Gosti emisije "Puls Srbije vikend" kod voditeljke Krune Une Mitrović, bili su Miodrag Kapor, stručnjak za energetsku bezbednost, Ljubomir Đurić, Centar za nacionalnu politiku i Sofija Tasić, spoljnopolitički analitičar.

- Trenutno smo u predsoblju globalne ekonomske krize ali definitivno postoji potencijal, sada još uvek postoji opcija da se deeskalira, mada ja mislim da neće doći do te opcije. Koronu smo i zaboravili ali od njenog početka vi imate pritisak na ekonomiju. Od tada je bilo zatvaranje, i tržišta i ljudi, imali ste onda i rat u Ukraini, koji je dao dodatni energetski pritisak, pa ste imali oba rata na Bliskom istoku, koja su dala određenu trgovinsku neizvesnost, pre svega kroz tranzite - navodi Đurić.

"Svet je pod velikim ekonomskim pritiskom"

On objašnjava da je svet generalno pod velikim ekonomskim pritiskom i da je za sada teško da se vidi rešenje situacije.

- Hajde da zvučim malo idealistički ali možemo to da rešimo zajedno, kroz neki razgovor i dogovor, tako su se stvari rešavale ranije. Mislim da za sada još uvek nema neke želje i volje za dijalogom, upali smo u jedan period gde se takmiče ko je jači i neki misle da mogu da nameću određena pravila, to ne ide baš tako. Nažalost ne učimo iz prošlosti - kaže Đurić.

Kako kaže Đurić, smatra da ćemo još neko vreme imati potencijal eskalacije krize.

- Samo se setite da je nekoliko dana pred Izraelski udar na Iran, prvi taj udar, premijer Indije bio u poseti Izraelu. Ovo sada već i nije nikakva tajna, oni su se tu dogovorili da će se graditi put koji će voditi od Indije preko svih mora. Sada je pitanje da li će Huti to sabotirati ali mi smo videli kako je Izrael reagovao na napade Huta, mislim da Huti samo pričaju prazne priče.Svako ko odluči da se ponaša kao pirat odnosno gusar i da preuzima svetske plovne puteve, ne govorimo o rukom građenim putevima koji se iz tih razloga i naplaćuju, ali ovo što pripada celom svetu ne sme da se koristi kao oružje - objašnjava Tasić.

Ona navodi da sve sadrži određeni procenat nafte, kao primer je navela nameštaj i stvari oko sebe, novine, čašu i čak stolicu na kojoj je sedela.

- Nafta je svuda i zbog toga je jasno koliko u stvari sve zavisi od poskupljenja nafte. Moram da kažem da naši ljudi, trgovci, imaju običaj pa dižu cene i iznad realnih cena i da vlada mora da ih dovede u red. Ja smatram da kopnena invazija Irana nije bila želja nikoga, problem je režim, iranski narod najviše strada od tog režima i ja stvarno jedva čekam da se njima bog smiluje kako bi doživeli slobodu od tog režima - rekla je Tasić.

Sofija Tasić - spoljnopolitički analitičar

"Postoje dve opcije u ovom sukobu"

Kapor navodi da Arapske zemlje nemaju priliku da izaberu da li će plaćati prolaz ili ne, kako kaže, one mogu da biraju samo "ono što se nalazi na stolu."

- To je da se ili SAD povuku i proglase pobedu kao što je Milošević proglasio 1999. godine, nad NATO savezom, dakle SAD mogu da ubede svoju publiku da je Amerika nešto učinila i postave Iran kao četvrtu silu u svetu, ili može da nastavi gomilanje ratnih trupa i da invazijom Irana pokušaju da pronađu i neutrališu uranijum i istovremeno da pokušaju da pokore Teheran i da vode državu od 92 miliona stanovnika - objašnjava Kapor i dodaje:

- To je na papiru moguće ali u praksi je skoro nemoguće, jedino uz ogromne žrtve koje bi trupe SAD-a pretrpele. Za ova dva scenarija koja sam naveo se znalo još i pre nego što su SAD i Izrael napali Iran. Te dve države zajedno imaju najjače obaveštajne službe, ne moram ja o tome da dajem analizu, oni su itekako to znali i pitanje je zašto su to uradili. Imaju različite motive, ne moraju da budu isti. Na žalost ili sreću, činjenica je da Iran dobrim delom kontroliše situaciju iako je u vojnom smislu on gubitnička sila - rekao je Kapor.

Miodrag Kapor

