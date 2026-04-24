Srpsko-ruski poslovni forum, usmeren na jačanje ekonomskog partnerstva Srbije i Rusije, održan je 23. aprila 2026. godine u Beogradu. Forum su organizovali Privredna komora Srbije i Ruski poslovni savet za saradnju sa Srbijom. Događaj je okupio više od 200 učesnika iz dveju zemalja, uključujući predstavnike biznisa, finansijskog sektora i državnih institucija, kao i stručnjake iz različitih oblasti.

Glavni deo programa bila je plenarna sednica "Razvoj ekonomskog partnerstva Rusije i Srbije: zainteresovano traganje za tačkama rasta na osnovu bilansa interesa“, na kojoj su razmatrani aktuelno stanje trgovinsko-ekonomske saradnje Srbije i Rusije, mogući pravci njenog daljeg razvoja, kao i određene mogućnosti za realizaciju novih zajedničkih projekata u različitim sektorima.

Na plenarnoj sednici govorili su Nenad Popović, ministar u Vladi Srbije zadužen za međunarodnu ekonomsku saradnju i društveni položaj crkve u zemlji i inostranstvu, Maksim Rešetnjikov, ministar ekonomskog razvoja Ruske Federacije, Zoran Vujović, potpredsednik Privredne komore Srbije, Aleksandr Dibalj, predsednik Ruskog poslovnog saveta za saradnju sa Srbijom, Aleksandr Žarov, generalni direktor Gasprom-medija holdinga, Valerij Kardašov, predsednik Udruženja za globalni razvoj veštačke inteligencije i robotike (AI Global), kao i Stanislav Mitrović, predsednik kompanije Tarket za region Istočne Evrope.

- Ruska Federacija ključni je politički partner i saveznik Srbije, posebno kada je reč o Kosovu i Metohiji. Zahvalni smo ruskim partnerima na saradnji, kao i na izuzetnim političkim odnosima koje gradimo zahvaljujući prijateljskim i bratskim vezama predsednika Aleksandra Vučića i predsednika Vladimira Putina. Naš cilj je da te odnose podignemo na još viši nivo i da ekonomska saradnja u potpunosti prati snažne političke veze. U skladu sa tim, ekonomska i privredna saradnja već beleži značajne rezultate. Srbija će tokom cele 2026. godine dobijati ruski gas po najboljoj ceni u Evropi i pod najpovoljnijim uslovima. U Srbiji posluje oko 2.400 privrednih društava sa ruskim kapitalom, kao i 13.500 preduzetnika u vlasništvu državljana Ruske Federacije. Dodatni podsticaj saradnji predstavlja i mogućnost bescarinskog izvoza za oko 99% proizvoda - izjavio je ministar Nenad Popović.

Ministar ekonomskog razvoja Rusije Maksim Rešetnjikov je istakao:

- Forum je značajan događaj za dalji razvoj strateškog partnerstva Rusije i Srbije. U poslednjim godinama dijalog lidera naših država, rad vlada i međuvladinog odbora stvorili su toliko sadržajnu i perspektivnu agendu da je postalo očigledno da je njena realizacija zahteva aktivnije uključivanje biznisa kao glavne pokretačke snage. Forum je i odgovor na potrebe samog biznisa. Preduzetnici naših zemalja vide potencijal u razvoju saradnje i spremni su da traže nove tačke rasta. Reprezentativne delegacije sa obe strane to potvrđuju. Srpska privreda je privlačna za ruske investitore. Nije reč samo o dobrom odnosu i međusobnom poverenju, već i o izgrađenom pravnom sistemu, radu institucija koje obezbeđuju zaštitu prava svojine i garancija. Rusija ostaje jedan od lidera po ulaganjima u ekonomiju Srbije. Srbija takođe nastavlja da investira u našu zemlju. U tom cilju nastavljamo da unapređujemo investicionu klimu.

Zaključak foruma Jedan od ključnih zaključaka foruma se sastoji u razumevanju postojanja značajnog prostora za dalji razvoj ekonomske saradnje između Srbije i Rusije - ne samo kroz održavanje postojećih poslovnih veza, već i putem razvoja novih partnerstava u oblastima koje objedinjuju proizvodnju, logistiku, digitalnu transformaciju, kreativnu ekonomiju i turizam. Forum je takođe potvrdio značaj direktnog dijaloga između organizacija, kompanija i stručne zajednice kao osnove za definisanje zajedničkih interesa i pokretanje novih inicijativa.

Učesnici plenarne sednice istakli su značaj očuvanja kontinuiteta ekonomskog dijaloga, jačanja institucionalne i poslovne saradnje, kao i potrebu za daljim razvojem postojećih odnosa kroz određene investicione, industrijske, logističke, tehnološke i kreativne projekte.

- Srpsko-ruski poslovni forum još jednom je potvrdio značaj dijaloga i međusobnih veza kao osnove za dalji razvoj naše ekonomske saradnje, posebno u oblasti poljoprivrede, digitalne transformacije i veštačke inteligencije, kao i u sferi kreativnih industrija i turizma - u svim onim oblastima u kojima postoji najveći prostor za zajednički rast. Ovakvi susreti predstavljaju dobru platformu za razmenu kontakata i otkrivanje novih mogućnosti saradnje između kompanija - izjavio je potpredsednik Privredne komore Srbije Zoran Vujović.

On je takođe ukazao na značaj sajma EXPO, koji će biti održan u Beogradu 2027. godine i dodatno otvoriti mogućnosti za investicije i povezivanje preduzetnika iz Srbije, Ruske Federacije i celog sveta.

Aleksandr Dibalj, predsednik Ruskog poslovnog saveta za saradnju sa Srbijom, istakao je:

- Odnosi između Rusije i Srbije od samog početka se grade na zajedničkoj viševekovnoj istoriji i duhovnim vrednostima, što nam omogućava dobro međusobno razumevanje. Iz razumevanja proizilazi poverenje, a naš zajednički zadatak je da taj resurs poverenja usmerimo ka realizaciji poslovnih projekata.

Poseban akcenat stavljen je na inovacije i tehnološki razvoj kao ključne pokretače budućeg rasta, na unapređenje uslova za ekonomsku saradnju, kao i na razmenu praktičnih iskustava kompanija koje posluju na tržištima dveju zemalja.

- Rusiju i Srbiju povezuje ne samo duhovno i istorijsko zajedništvo, već i zajednički pogled na to kako kreativne industrije postaju pokretač ekonomije. Međuvladin sporazum o zajedničkoj kinematografskoj produkciji, koji su u septembru prošle godine potpisali ministarka kulture Rusije, Olga LJubimova, i ministar kulture Srbije, Nikola Selaković, stvorio je neophodan pravni okvir. Ali zakon je samo temelj. Da bi se na njemu podigla zgrada zajedničkog uspeha, potrebna je institucija koja radi stalno - rekao je Aleksandr Žarov, generalni direktor Gasprom-medija holdinga, i dodao:

- Zato predlažemo osnivanje Rusko-srpskog centra kreativnih industrija -jedinstvene platforme na kojoj će ruski i srpski producenti, reditelji i tehnolozi moći da sistemski pokrenu projekte: od ideje do distribucije. To je pragmatičan odgovor na zahtev tržišta i konkretan mehanizam da se naše kulturno srodstvo pretvori u sadržaj koji će biti gledan u svetu.

Pored plenarne sednice, u okviru foruma održane su tri panel-diskusije na teme koje imaju poseban značaj za dalje jačanje saradnje između Srbije i Rusije.

Na panel-diskusiji posvećenoj poljoprivredi i savremenim rešenjima govorilo se o trendovima u agrarnom sektoru, mogućnostima proširenja saradnje u oblasti proizvodnje, prerade i izvoza prehrambenih proizvoda, kao i o potencijalu razvoja organske proizvodnje i izlasku na tržišta trećih zemalja.

Panel-diskusija posvećena pitanjima digitalne transformacije i veštačke inteligencije bila je usmerena na razmenu iskustava u oblasti digitalizacije javnih usluga, rešenja u finansijskim tehnologijama, primene veštačke inteligencije u zdravstvu, industriji i razvoju gradova, kao i na razmatranje mogućnosti za zajednički razvoj digitalnih platformi i tehnoloških projekata. U okviru ove diskusije posebno je naglašeno da digitalizacija i primena veštačke inteligencije predstavljaju jedan od najperspektivnijih pravaca za novi stadijum saradnje između Srbije i Rusije.

Na panel-diskusiji o kreativnim industrijama i turizmu govorilo se o mogućnostima zajedničkog razvoja digitalnih platformi, filmske i audiovizuelne produkcije, jačanja kulturne razmene, kao i o potencijalu za dalje povećanje turističkih tokova i novim formatima saradnje u oblasti turizma.