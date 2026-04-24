Leto je sve bliže, pa mnogi traže adekvatnu destinaciju na moru gde će provesti odmor. Jedno na prvi pogled obično pitanje o letovanju u Tučepima na hrvatskom primorju izazvalo je haos na mrežama. Sve je počelo kada je jedan od korisnika na društvenim mrežama opisao je da su mu za apartman za četiri osobe, u drugom redu do mora, tražili 220 evra po noćenju i to uz uslov da apartman iznajmi na najmanje sedam dana.

- Nađem na Fejsbuk grupi Apartmani Makarska Rivijera odličan apartman (2+2) u Tučepima. Pitam za ponudu, kažu isključivo 7 noćenja, okej, može i to, drugi red do mora je, pitam za cenu. Kažu - 220 evra po noćenju, pao sam sa stolice - napisao je on na Redditu.

Da su cene smeštaja na hrvatskom primorju preterane on ih je uporedio sa hotelskim smeštajem u istom periodu. Tvrdi da je pronašao ponudu poznatog hotela u Tučepima za 1.650 evra, a u cenu prenoćišta je uključen doručak i večera, i to na lokaciji odmah uz more.

- Moje pitanje je - zašto? Dokle misli ovako da rade? - zapitao se on.

U komentarima su se javili brojni korisnici koji tvrde da su i sami odustali od apartmanskog smeštaja upravo zbog cena.

- Ja ne znam ko te apartmane plaća kada se za 200 evra po noći možeš naći hotel sa dva ili tri obroka, a ne da trčiš sa plaže da kuvaš, pereš lonce i slično - napisala je jedna korisnica.

Autor objave složio se s njom i odgovorio da poslednje dve godine letuje u hotelima, a ove godine je razmišljao o povratku u apartman. Nakon ove ponude, kaže, izgleda da će ipak ponovo završiti u hotelu.

Drugi su komentarisali da su hoteli danas postali logičniji izbor jer nude više sadržaja, manje brige i često sličnu cenu.

- Nekad sam letovao u apartmanima jer nisam imao para za hotel, sada letujem u hotelima jer nemam novca za apartman - našalio se jedan korisnik.

Bilo je i onih koji su branili vlasnike apartmana naglašavajući da cene određuje tržište.

- Dok ima ljudi koji će platiti 220 evra za noć, dotle će biti takve cene. Ako svi kažu hvala, ne, sledeće godine neće biti 220 - napisao je jedan korisnik.

Drugi je dodao da niko nikoga ne tera da uzme baš prvi oglas koji vidi i da se na moru i dalje može pronaći smeštaj po znatno nižim cenama.

- Niko te ne tera da platiš. Ima i po 100 evra - poručio je jedan komentator.

Mnogi su u raspravi isticali da za isti ili manji novac danas radije biraju inostranstvo.

- Manje sam platio hotel u samom centru Dablina - napisao je jedan korisnik.

Drugi tvrde da se u Španiji, Grčkoj ili na Kanarskim ostrvima može pronaći povoljniji smeštaj, ponekad čak i uz uključen let avionom.