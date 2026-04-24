Pokrajinski sekretarijat za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo raspisao je Konkurs za dodelu sredstava za sufinansiranje izgradnje, sanacije, rekonstrukcije i izrade tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini na teritoriji AP Vojvodine u 2026. za koji je opredeljeno ukupno do 272,5 miliona dinara, a prijave se mogu poslati do 8. maja.

Bespovratna sredstva se dodeljuju radi unapređivanja životnih uslova u gradskim, prigradskim i seoskim naseljima na celokupnoj teritoriji Autonomne pokrajine Vojvodine.

Kako je navedeno, cilj konkursa je obezbeđivanje sanitarno čiste pijaće vode za potrebe domaćinstava i industrijskih zona, a obezbeđivanjem osnovnih, neophodnih uslova za život, sprečavaju se migracije stanovništva iz prigradskih i ruralnih naselja.

Maksimalni iznos sredstava po jednom projektu za vodne objekte u javnoj svojini, koji odobrava Pokrajinski sekretarijat iznosi do 65 miliona dinara bez poreza na dodatu vrednost (PDV).

Bespovratna sredstva za izgradnju, rekonstrukciju, sanaciju i izradu projektno tehničke dokumentacije vodnih objekata u javnoj svojini po ovom konkursu utvrđuju se u iznosu do 100 odsto od ukupno prihvatljivih troškova, a ukoliko vrednost projekta prevazilazi maksimalni iznos, preostali deo obezbeđuje korisnik sredstava.

Pravo učešća na konkursu imaju jedinice lokalne samouprave s teritorije Autonomne pokrajine Vojvodine za potrebe svojih javnih preduzeća, javnih komunalnih preduzeća i privrednih društava koja vrše poverene poslove iz oblasti komunalne vodoprivredne delatnosti, a čiji su osnivači lokalne samouprave.