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Kada primetite da vam je guma na automobilu probušena, prva pomisao obično ide ka zaboravljenom ekseru, oštrom kamenu ili komadu stakla na putu. Međutim, jedan vozač se nedavno suočio sa potpuno drugačijom i znatno bizarnijom situacijom. Naime, njegova guma je bila probušena sa čak šest identičnih, metalnih šiljaka. Zbog specifičnog oblika predmeta i njihovog naizgled namernog i pravilnog rasporeda u samom gazećem sloju, vozač je zatražio pomoć internet zajednice kako bi rasvetlio ovaj slučaj.

Njegova objava na Redditu glasila je:

- Guma mi je upravo probušena sa 6 ovakvih šiljaka, ne možemo da shvatimo šta je to... Deluje namerno s obzirom na to kako su raspoređeni u gumi, ali ne mogu da nađem ništa na internetu.

Brzom reakcijom korisnika, misterija je počela da se raspliće, a ponuđena objašnjenja varirala su od slučajno izgubljenih modnih dodataka do organizovanog vandalizma.

Foto: Reddit Printscreen

Ogrlice za pse glavni "osumnjičeni"

Prvi i najlogičniji zaključak do kojeg su došli korisnici jeste da predmeti neodoljivo podsećaju na metalne bodlje koji se koriste u tekstilnoj i kožarskoj industriji.

Jedan od komentatora je istakao:

- To izgleda kao šiljci sa ogrlice za pse, ili je to bilo na psu ili je neko namerno stavio pod vaš točak... ove ogrlice nisu jeftine.

Ovakvi metalni šiljci standardni su deo pank i rok estetike, te se često nalaze na kožnim jaknama, narukvicama i kaiševima. Mogućnost da je komad takve odeće jednostavno završio na kolovozu je vrlo realna.

Zaštitni prsluci za male životinje

Pored standardne opreme za ljubimce, edan od najzanimljivijih i najneobičnijih odgovora ukazao je na specifičan deo opreme za životinje koji je postao popularan u oblastima gde divlje životinje prilaze naseljima.

- To su oni šiljati prsluci koje nose mali psi kako ih ne bi zgrabili orlovi - primetio je jedan korisnik.

Kako najlakše očistiti automobil od dlaka kućnih ljubimaca Foto: olga Yastremska / Alamy / Profimedia

Ova oprema dizajnirana je da zaštiti male rase pasa od napada ptica grabljivica i drugih predatora. Ovi prsluci su često prekriveni oštrim, metalnim ili tvrdim plastičnim šiljcima. Ukoliko je vlasnik šetao psa u blizini i prsluk se oštetio, sasvim je moguće da su šiljci ispali i ostali na putu, čekajući nesrećnog vozača.

Vandalizam i namerna sabotaža

Iako teorije o slučajno izgubljenoj ogrlici ili prsluku zvuče umirujuće, činjenica da je čak šest šiljaka završilo u istoj gumi ukazuje na zlonamerniji scenario. Pravilan razmak između uboda sugeriše da su šiljci bili namerno postavljeni uspravno ili integrisani u neku vrstu trake koja je podmetnuta pod točak.

Ovu sumnju potvrdio je korisnik koji je podelio zabrinjavajuće iskustvo iz svog okruženja:

- Deca u mom gradu su ovo radila automobilima pre nekoliko meseci. Koristili bi eksere, narukvice sa šiljcima ili bilo šta oštro i ostavljali ih po celom komšiluku.

Kako dalje navodi, ljudi bi ujutru kretali na posao i masovno završavali sa probušenim gumama.

- To je bio problem par nedelja dok ih nisu uhvatili, pa se pitam da li je i ovde reč o istoj stvari.