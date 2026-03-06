Slušaj vest

Ministar za brigu o selu Milan Krkobabić saopštio je da je od sutra obezbeđeno dodatnih 375 miliona dinara namenjenih kupovini seoskih kuća širom Srbije, kao i da je maksimalan iznos po jednoj kući povećan na 1,5 miliona dinara.

- Od sutra je još 375 miliona dinara na raspolaganju svim mladim ljudima koji su zainteresovani za kupovinu kuća u selima Srbije. Iznos po kući uvećan je na 1,5 miliona dinara. Očekujemo prve zahteve, ali kako stvari stoje, interesovanje je ogromno - rekao je Krkobabić.

Raspisan novi javni konkurs

Ministarstvo za brigu o selu raspisalo je novi javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za kupovinu seoske kuće sa okućnicom. Za tu namenu trenutno je izdvojeno 375 miliona dinara.

Ovogodišnji konkurs donosi i novinu, povećan je maksimalan iznos subvencije, čime se mladima i porodicama pruža mogućnost da biraju veći broj kuća i obezbede kvalitetnije uslove za život na selu.

Ko može da se prijavi

Na konkurs mogu da se prijave punoletni državljani Srbije koji nemaju nepokretnost u svom vlasništvu. Pravo učešća imaju pojedinci, samohrani roditelji, bračni i vanbračni parovi, kao i mladi poljoprivrednici koji žele da svoj život nastave u nekom od sela širom zemlje.

Zainteresovani sami pronalaze kuću sa okućnicom u željenom selu, a zatim se obraćaju lokalnoj samoupravi na čijoj teritoriji se nepokretnost nalazi i sa njom sprovode dalju proceduru prijave.

Rezultati programa

Program traje pet godina i, prema podacima ministarstva, ostvario je značajne efekte. Do sada je dodeljeno 4.000 seoskih kuća, u koje se uselilo ukupno 17.100 ljudi, među kojima je i veliki broj dece.

Zahvaljujući ovoj meri, mnoga sela širom Srbije dobila su nove stanovnike, dok su neka od njih postala bogatija za više od stotinu novih meštana koji su se uselili u ranije napuštene domove.

Rok za podnošenje prijava

Konkurs je otvoren do utroška opredeljenih sredstava, a najkasnije do 1. novembra 2026. godine.

Detaljne informacije o uslovima i načinu prijavljivanja dostupne su na zvaničnoj internet stranici Ministarstva za brigu o selu – www.mbs.gov.rs