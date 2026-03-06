Slušaj vest

Tek što su vlasnici vozila u Republici Srpskoj "svarili“ povećanje naknada za registraciju nakon prošlogodišnjeg ukidanja popusta na polise osiguranja, stiže novi udarac na džep građana i privrede, jer se sprema povećanje godišnje naknade za javne puteve, pravdajući to povećanjem troškova održavanja putne mreže.

Ključne informacije U pripremi je povećanje godišnje naknade za javne puteve u Srpskoj.

Povećanje cena obuhvata većinu kategorija vozila.

Motocikli i mopedi će plaćati 35–40% više, putnička vozila 11–33%

Autobusi skuplji za oko 15%, kamioni i traktori za 6–11%

Uvode se jasno definisane naknade za ekološki prihvatljiva vozila

Planirana stroža kontrola naplate kroz jedinstveni sistem

Prevoznici upozoravaju na tešku situaciju i zatvaranje kompanija

Poslodavci traže smanjenje putarina na autoputevima

Potrošači zahtevaju veću transparentnost u trošenju novca

Nove naknade i veći iznosi

Nacrt uredbe o visini godišnje naknade za javne puteve, koji je u postupku javnih konsultacija, donosi brojne novine, ali i povećanja iznosa koja su izazvala burne reakcije prevoznika, poslodavaca i potrošača u Republici Srpskoj.

Foto: Dado Đilas

Dokument predviđa zamenu prethodnog propisa iz 2016. godine, a kao glavni razlog naveden je "višestruko povećanje cena i troškova održavanja puteva“. Prema predloženim izmenama, naknade će biti povećane za većinu kategorija vozila.

Tako će motocikli i mopedi plaćati 35 do 40 odsto više, putnička vozila 11 do 33 odsto, autobusi oko 15 odsto više, dok će kamioni i traktori imati povećanje od šest do 11 odsto.

Ekološki prihvatljiva vozila i strože kontrole

Po prvi put, jasno su definisane i naknade za ekološki prihvatljiva vozila, pa će vlasnici električnih, hibridnih, vozila na vodonik, gas ili bioalkohol plaćati naknadu na osnovu snage motora, sa, kako je navedeno, podsticajnim iznosima.

Predviđena je i stroža kontrola plaćanja, plaćanje će se vršiti prema broju šasije, uz obavezan unos broja sa elektronskog obrasca tehničkog pregleda u referentni broj, dok će kontrolu sprovoditi „Putevi RS“ putem jedinstvenog informacionog sistema.

Takođe, u dokumentu se navodi da će jedan do pet odsto prikupljenih sredstava biti namenjeno za sanaciju „crnih tačaka“ i poboljšanje bezbednosti saobraćaja. Hitna pomoć, policija, vatrogasci, Crveni krst i diplomatske misije su i dalje oslobođeni plaćanja naknade.

Oštre reakcije prevoznika

Međutim, poslovni ljudi smatraju da je predloženo povećanje dodatni udarac sektoru koji je već u teškoj poziciji.

Predsednik Udruženja prevoznika za unutrašnji i međunarodni transport Republike Srbije, Nikola Grbić, istakao je za „Glas“ da su prevoznici ogorčeni jer im je, kako kaže, ukinut prethodni popust pri registraciji, a sada se predlaže novo povećanje cena.

- Umesto da smanje registracije za deset ili 20 odsto, oni ih povećavaju. Ne možemo svaki novi namet da ugradimo u cenu prevoza i zato smo na ivici gašenja - rekao je Grbić.

Švedski proizvođač kamiona ukida viđe od 700 radnih mesta Foto: Shutterstock

Podseća da je u proteklih deset godina broj prevoznika prepolovljen, i da mnoge kompanije zatvaraju svoje poslovanje ili ga sele u zemlje Evropske unije.

- Danas nema nijedne ozbiljne transportne firme kojoj ne manjka od pet do 50 vozača. Kamioni su parkirani jer nema ko da ih vozi. U nekim većim firmama čak 70 kamiona miruje - rekao je Grbić.

On kaže da su prevoznici, sledeći primer svojih komšija, predložili da se registracija vrši svake dve godine i da se iznosi smanje za 50 odsto.

Stav poslodavaca i potrošača

Potpredsednik Unije poslodavaca RS Dejan Mijić naglašava da poslodavci ne podržavaju nikakva povećanja cena, jer će se ona neminovno odraziti na konačne cene usluga.

- Naš zahtev je da, ako se putarine usklade prilikom registracije, treba smanjiti i putarine na autoputevima, posebno za teretni i autobuski saobraćaj, kako bi se podstaklo njihovo korišćenje. Danas se autoputevi relativno slabo koriste, dok se saobraćaj preusmerava na stare puteve - rekao je Mijić.

Foto: Dado Đilas

Potrošači takođe izražavaju nezadovoljstvo. Predsednica Udruženja potrošača „ToPeer“ iz Doboja, Snežana Šešlija, smatra da problem nije samo iznos povećanja cene, već i nedostatak transparentnosti.

- Građani ne znaju gde taj novac završava i da li se zapravo vraća na održavanje puteva. Kada bi postojala jasna kontrola i izveštaj o trošenju sredstava, reakcije bi bile blaže - rekao je Šešlija.

Ona dodaje da će udruženje učestvovati u javnoj raspravi i zahtevati da se sredstva prikupljena od naknada javno i transparentno prikažu, a da se jednom godišnje na lokalnom nivou razmatra izveštaj o tome koliko je novca prikupljeno i u šta je uloženo.

Prava vlasnika

Nacrt novog propisa predviđa da novi vlasnici polovnih automobila ne plaćaju naknadu do isteka postojeće registracije, čime se izbegavaju dvostruki troškovi prilikom kupovine i prodaje. Takođe, vozačima je dozvoljeno da povrate srazmerni deo novca u slučaju odjave vozila pre isteka perioda od 12 meseci zbog rasprodaje ili prodaje u inostranstvu.