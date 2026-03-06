Slušaj vest

Osiguravajuća kompanija Lojds iz Londona saopštila je danas da “konstruktivno sarađuje“ sa administracijom američkog predsednika Donalda Trampa, nakon što je on izjavio da je naložio Korporaciji za finansijski razvoj da ponudi osiguranje od političkog rizika i garancije za finansijsku bezbednost pomorske trgovine, posebno u oblasti energetike, koja prolazi kroz Persijski zaliv.

Lojds je globalno središte za osiguranje pomorskog i brodskog sektora od ratnog rizika, preneo je NBC njuz.

Od napada SAD na Iran, brodski saobraćaj u Ormuskom moreuzu je skoro potpuno obustavljen,a pošto je taj plovni put ključna arterija za više od 20 odsto svetskih zaliha nafte. cene ovog energenta i gasa rastu širom sveta.

Analitičari ukazuju da Trampov plan možda neće biti dovoljan da ponovo pokrene pomorski saobraćaj.

Analitičari Džej Pi Morgana kazali su da Korporacija za finansijski razvoj verovatno nema kapacitet da osigura više od 300 tankera za naftu koji su trenutno usidreni u blizini moreuza, a ne mogu da prođu kroz njega.

“Obično je potrebno šest do devet meseci od podnošenja zahteva da se odobri i obaveže novo finansiranje/osiguranje“, dodao je jedan stručnjak investicione banke Evercore.

Cena američke sirove nafte je od četvrtka ujutru porasla za dodatnih 6 odsto.