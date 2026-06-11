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Kako je izjavio izvršni direktor kompanije BASF Markus Kamit, to preduzeće već godinama trpi posledice skupih energenata u Nemačkoj, a matična fabrika kompanije u Ludvigshafenu posluje sa gubicima.

Kompanija je zbog toga najavila dodatno smanjenje troškova i reorganizaciju poslovanja, prenosi Viršaftsvohe.

Kamit je takođe upozorio je da bi globalno tržište moglo da se suoči sa novim rastom cena nafte ukoliko uskoro ne dođe do ponovnog otvaranja Ormuskog moreuza.

On je ocenio da se svetske zalihe nafte postepeno troše i da bi nastavak blokade ključnog pomorskog prolaza mogao da tokom druge polovine godine izazove novi cenovni šok, kako za sirovu naftu tako i za prerađene naftne derivate.

Kada je reč o prirodnom gasu, prvi čovek BASF-a smatra da je situacija nešto manje zabrinjavajuća.

On očekuje da će veće korišćenje uglja u Kini, kada cene gasa porastu, smanjiti globalnu tražnju za gasom i ublažiti pritisak na tržište.

Kamit je istovremeno odbacio ideju o povratku jeftinog ruskog gasa u Evropu.

"Tvrdnje da bi ponovno puštanje u rad Severnog toka automatski snizilo cenu gasa u Evropi nisu realne", rekao je on, dodajući da cenu gasa na evropskom tržištu i dalje u najvećoj meri određuje tržište tečnog prirodnog gasa (LNG).