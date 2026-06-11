Zvanični srednji kurs evra iznosi danas 117,3730 dinara, što je neznatna promena u odnosu na prethodni dan, objavila je Narodna banka Srbije (NBS). Dinar je u odnosu na evro niži za 0,1 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou je niži za 0,1 odsto, a od početka godine oslabio za 0,1 odsto.

Kada je u pitanju američki dolar kurs dinara prema dolaru iznosi 101,4986 dinara za dolar, što je rast od 0,1 odsto u odnosu na prethodni dan. Kurs dinara prema dolaru je niži za 1,6 odsto u odnosu na pre mesec dana, na godišnjem nivou viši za 1,1 odsto, a od početka godine slabiji za 1,6 odsto.