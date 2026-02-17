Slušaj vest

Reč je o konkursima za finansiranje i sufinansiranje programa i projekata za sprovođenje ciljeva strategije za mlade u Srbiji od 2023. do 2030. godine, za stimulisanje različitih oblika zapošljavanja, samozapošljavanja i preduzetništva mladih, zatim za sufinansiranje programa i projekata u oblastima omladinskog sektora koji su odobreni od strane Evropske komisije kroz Erazmus+ program Evropske unije i programe prekogranične saradnje.

Na ova tri konkursa mogu da učestvuju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovi savezi koji su registrovani na teritoriji Srbije i upisani u evidenciju udruženja mladih, udruženja za mlade i njihovih saveza.

Četvrti konkurs raspisan je za podršku jedinicama lokalne samouprave u sprovođenju omladinske politike na lokalnom nivou i na ovaj poziv mogu da se jave lokalne samouprave koje imaju osnovanu kancelariju za mlade.

Zainteresovani više detalja o ovim konkursima mogu da nađu na sajtu Ministarstva turizma i omladine.