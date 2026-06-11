Slušaj vest

U Beogradu je održana zvanična prezentacija inovativne digitalne platforme namenjene unapređenju iskustva putovanja i objedinjavanju najvažnijih usluga koje su putnicima potrebne na jednom mestu. Predstavljena je vizija razvoja regionalnog „travel-tek” ekosistema koji povezuje turizam, finansijske usluge asistenciju i sigurnost putnika.

Mnogi će se zapitati šta tu ima novo, kada to već „rade” svetski poznati servisi i platforme za bukiranje, rezervaciju i plaćanje „onlajn” usluga za kraće i duže odmore širom sveta.

Upravo je tu i značaj ovog pionirskog poduhvata, sa kojim se uhvatio ukoštac iskusni čovek Aleksandar Seničić, direktor Jute. Da bi pokazao da i Srbija ide u korak sa svetom inovacija i digitalne tehnologije, Seničić je sa saradnicima započeo izradu digitalne platforme koja će objediniti prvi put čitavu turističku ponudu Srbije. Od smeštaja, hotelskog ili privatnog, do izleta, prevoza, usluga, koje mogu da požele gosti naše zemlje.

Foto: Kurir Televizija, Shutterstock, Printscreen

Oko 6.000 domaćinstava iz Srbije, u početnoj fazi, naći će se u jedinstvenoj ponudi, ali samo oni registrovani i kategorisani po zakonima naše zemlje, naglašava on.

Jezera, planine, banje, hoteli, reke, izletišta i zapravo najveći deo onoga što naša zemlja u turističkom smislu može uopšte da ponudi turistima iz sveta, regiona, ali i domaćim.

- Uskoro ćemo imati prvi pravi "Buking Srbija” od A do Š u turističkom smislu. Upravo to mi je bila želja, sve na jednom mestu. Mi ćemo ovu sadašnju aktuelnu ponudu za inostranstvo dopuniti, kada to bude bilo završeno, sa kompletnom ponudom Srbije. Plan je da u ponudi Srbije budu programi bazirani na čuvenoj brošuri, popularnoj u zemlji i regionu "52 vikenda u Srbiji”. Organizovaćemo putovanja do određenih destinacija uz pogodnosti i najavu. Na platformi će biti omogućeno bukiranje - rezervacija smeštaja za čitavu Srbiju bez obzira da li su hoteli ili apartmani u pitanju. To je ogroman posao koji smo započeli, a ovo je sada prelazni period, ne bi li uspeli da do kraja septembra počnemo sa postavljanjem te velike ponude - kaže on za naš list.

1/8 Vidi galeriju Turistička ponuda Srbije na jednom mestu Foto: Kurir Televizija, RINA, Zorana Jevtić

Kako kaže, ne želi da devastira našu privrednu granu, turistička putovanja, da budemo konkurencija turističkim agencijama. Upravo suprotno, želi da da podršku agencijama. – Želimo da agencije na jednostavan, moderan način imaju direktan pristup korisnicima usluga, a korisnici na jednom mestu pronađu sve što je važno za putovanja.

"Travelina” aplikacija može da se preuzme sa „Gugl pleja”, „Epl stora” za sve koji žele da je provere, jer nam je značajno da čujemo i korisnička iskustva.

Jednim klikom kroz aplikaciju ostavlja se zahtev za ponudu svim agencijama koje se nalaze na aplikaciji. Tu je i ponuda putnog zdravstvenog osiguranja i osiguranje od otkaza putovanja, kao i podrška i asistencija na putu za sve koji koriste svoje automobile.