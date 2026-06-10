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Banje u Srbiji sve su popularnije ne samo kao lečilište za penzionere već i kao mesto za odmor i spa uživanje za mlade. U poslednje vreme sve su traženije manje poznate banje i to iz najmanje dva razloga - mnaje su gužve, a i cene su pristupačnije. Jedan od njih je Gamzigradska banja koja se nalazi na istoku Srbije, nedaleko od Zaječara, a ljude privlači lekovitim vodama još od rimskog doba.

Gde se nalazi i kako doći

Ova banja smeštena je u dolini Crnog Timoka, okružena zelenim brežuljcima i čistom prirodom, a njena istorija seže još do vremena Rimljana. Nije slučajno što je upravo u njenoj blizini rimski car Galerije podigao svoju čuvenu palatu Felix Romuliana, danas jedno od najznačajnijih arheoloških nalazišta u Srbiji.

Gamzigradska banja nalazi se u istočnoj Srbiji, oko 11 kilometara od Zaječara i približno 220 kilometara od Beograda. Smeštena je uz magistralni put Paraćin - Zaječar, što omogućava relativno jednostavan dolazak automobilom.

Iz Beograda se najčešće putuje auto-putem do Paraćina, a zatim preko Zaječara do same banje. Put traje oko tri sata, u zavisnosti od saobraćaja.

Ako nemate auto do Zaječara postoji autobuska linija iz Beograda, a odatle se do banje može stići lokalnim prevozom ili taksijem.

Kako je je banja dobila ime?

Banja je dobila ime po obližnjem selu Gamzigradu, koje se nalazi u neposrednoj blizini. Samo ime Gamzigrad danas je poznato širom sveta zahvaljujući arheološkom kompleksu Felix Romuliana, koji je pod zaštitom UNESCO-a.

Istoričari veruju da su još Rimljani koristili termalne izvore ovog kraja za oporavak i lečenje, zbog čega se smatra da banjska tradicija ovde traje gotovo dve hiljade godina.

Koliko izvora ima i kakva je voda?

Gamzigradska banja raspolaže sa pet prirodnih termomineralnih izvora. Dva izvora nalaze se u koritu Crnog Timoka, dok su ostali smešteni uz samu obalu reke. Temperatura vode kreće se od 37 do 42 stepena Celzijusa, a pojedini izvori dostižu i 43 stepena.

Voda pripada hidrokarbonatno-hlorno-natrijumskom tipu i bogata je mineralima. Karakteriše je prisustvo azota, kao i povećana prirodna radioaktivnost usled prisustva radona i radijuma, što je karakteristika brojnih poznatih evropskih banja.

Za koja oboljenja se preporučuje?

Gamzigradska banja je decenijama poznata po lečenju i rehabilitaciji oboljenja krvnih sudova. Specijalna bolnica za rehabilitaciju "Gamzigrad" specijalizovana je za:

bolesti perifernih arterija i vena

oboljenja limfnog sistema

reumatska oboljenja

bolesti zglobova i vezivnog tkiva

posttraumatska stanja

ortopedska oboljenja

neurološke bolesti

pojedina ginekološka oboljenja

rehabilitaciju nakon povreda i operacija.

Termalna voda koristi se za kupke, hidroterapiju, podvodne masaže i druge oblike fizikalne terapije.

Koliko košta smeštaj i hrana?

Jedna od najvećih prednosti Gamzigradske banje jesu cene koje su i dalje značajno niže nego u drugim banjskim centrima Srbije. Noćenje u privatnim apartmanima, sobama i vilama se uglavnom kreće od 1.500 do 2.500 dinara po osobi. U banji postoji hoteli i rehabilitacioni centri koji nude pansionski smeštaj, a cene zavise od termina, trajanja boravka i uključenih terapija.

Za razliku od popularnih turističkih centara gde su cene hrane poslednjih godina znatno porasle, u istočnoj Srbiji se i dalje može jesti veoma povoljno. Ukoliko se odlučite za neku od lokalnih kafanica bićete prijatno iznenađeni bogatim jelovnikom po vrlo pristupačnim cenama. Doručak je oko 300 dinara, kafa 100, specijaliteti sa roštilja 700 dinara, ručak od 800 do 1.500 dinara. Poseban adut ovog kraja su vlaška kuhinja, domaći sirevi, jagnjetina, specijaliteti od mesa, tradicionalne pite...

Šta videti kada ste već tamo?

Kada ste već u ovom kraju bila bi šteta da ne posetite Felix Romulianu koja se nalazi se svega nekoliko kilometara od banje i predstavlja najpoznatiju turističku atrakciju istočne Srbije. Ova rimska carska palata pod zaštitom UNESCO-a jedna je od najbolje očuvanih rimskih rezidencija u Evropi. Tu je naravno i Zaječar, grad bogate istorije udaljen je svega desetak minuta vožnje od banje u kome možete obići centralni trg, Narodni muzej i brojne restorane sa lokalnim specijalitetima.

Na oko sat vremena vožnje od banje je i Rtanj jedna od najmističnijih planina Srbije, Borsko jezero idealno za jednodnevni izlet, kupanje i uživanje u prirodi tokom letnjih meseci, Rajkova pećina jedna od najlepših u Srbiji sa impresivnim pećinskim ukrasima i podzemnim kanalima.

Gamzigradska banja nije mesto masovnog turizma, a njena najveća prednost upravo je mir koji pruža, lekovita termalna voda, bogata istorija i blizina nekih od najzanimljivijih lokaliteta istočne Srbije. Za one koji žele da pobegnu od gužve, provedu vikend u prirodi i pritom uživaju u blagodatima termalnih izvora koje su koristili još rimski carevi, Gamzigradska banja predstavlja jedno od najpotcenjenijih banjskih odredišta u Srbiji.