Slušaj vest

Posao upravnika zgrade na prvi pogled možda ne deluje previše zahtevno, ali iza njega se kriju brojne obaveze, odgovornost prema stanarima i briga o održavanju zajedničkih prostorija.

Ipak, jedno od pitanja koje mnoge zanima jeste koliko upravnici zgrada zapravo zarađuju i da li je ovaj posao finansijski isplativ.

Kada je reč o konkretnoj zaradi, prema izjavama predstavnika struke koje su tokom 2026. godine preneli domaći mediji, profesionalni upravnik može da ostvari mesečni prihod od oko 70.000 dinara, ali pod uslovom da upravlja sa osam do devet stambenih zgrada.

Naknada koju stanari izdvajaju za profesionalno upravljanje, prema istim izvorima, kreće se od 400 do 700 dinara po stanu mesečno. To ipak ne znači da upravnik celokupan iznos koji stanari uplate zadržava za sebe.

Kako objašnjava Ministarstvo građevinarstva, naknada za profesionalno upravljanje isplaćuje se organizatoru profesionalnog upravljanja, koji potom izmiruje obaveze prema angažovanom upravniku. Zbog toga stvarna zarada zavisi i od načina poslovanja i ugovorenih uslova.

Prema Zakonu o stanovanju i održavanju zgrada, profesionalni upravnik ima pravo na naknadu čija se visina određuje ugovorom između stambene zajednice i organizatora profesionalnog upravljanja. To znači da u Srbiji ne postoji jedinstvena, zakonom propisana plata za sve profesionalne upravnike.

Zarada zavisi od broja zgrada

Kako je Kamatica istražila na osnovu dostupnih podataka Privredne komore Srbije i važećih propisa, zarada profesionalnog upravnika zavisi pre svega od broja zgrada kojima upravlja, veličine objekata i ugovorenih naknada.

Prema podacima koje je Privredna komora Srbije iznela u oktobru 2025. godine, u Srbiji su registrovana 1.442 profesionalna upravnika. U istom periodu navedeno je da se naknade koje stanari izdvajaju za upravljanje i održavanje razlikuju u zavisnosti od veličine zgrade i vrste usluge.

Važno je, međutim, razlikovati novac koji stanari ukupno uplaćuju za upravljanje i održavanje zgrade od iznosa koji zaista pripada upravniku. Naknada za profesionalno upravljanje predstavlja poseban trošak, dok se sredstva za održavanje koriste za druge potrebe stambene zajednice.

Koliko će upravnik na kraju meseca zaraditi zato zavisi od njegovih ugovora, broja objekata kojima upravlja i troškova poslovanja. Pri tome, iznos koji naplati organizator profesionalnog upravljanja nije automatski i neto zarada osobe koja obavlja posao upravnika.

Zbog toga se ne može govoriti o jednoj prosečnoj zaradi koja bi važila za sve upravnike zgrada u Srbiji. Ono što je izvesno jeste da ovaj posao može doneti stabilan prihod, ali da njegova visina zavisi od obima angažovanja i uslova pod kojima je posao ugovoren.