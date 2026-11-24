Slušaj vest

Akcije na američkim berzama danas su uglavnom u minusu, nakon što je kompanija Nvidija izgubila više od sedam odsto tržišne vrednosti.

Do toga je došlo nakon što su u ponedeljak akcije američkog proizvođača čipova skočile 31 odsto, što je pokrenulo veliki rast kompanije iz tog sektora, prenosi CNBC.

Pad je usledio nakon prethodnog entuzijazma investitora zbog povratka Džensena Huanga na čelo kompanije.

Tehnološki indeks Nasdaq pao je 1,5 odsto, a S&P 500 za 0,5 odsto, dok je industrijski Dow Jones ojačao za 0,8 odsto, odnosno 374 poena.

Negativan uticaj na tehnološki sektor dodatno je pojačan padom akcija kompanije Antropik od sedam odsto, čime su se spustile ispod nivoa svoje inicijalne javne ponude akcija (IPO).

Istovremeno, akcije kompanije Majkron tehnolodži pale su više od 10 odsto, AMD-a devet odsto, a Brodkoma tri odsto.

Među drugim tehnološkim gigantima, akcije Alfabeta oslabile su više od jedan odsto, dok je Orakl zabeležio pad veći od tri odsto.

Na raspoloženje investitora uticali su i vesti da Sjedinjene Američke Države pripremaju povećanje carina za desetine zemalja, uključujući Kinu, objavio je Volstrit džornal, pozivajući se na izvore upoznate sa planovima.

Trgovanje na Volstritu usledilo je nakon snažnog rasta u ponedeljak, kada su Nasdaq i S&P 500 zabeležili najveći jednodnevni rast od 9. aprila 2025. godine, kada je američki predsednik Donald Tramp najavio privremeno ublažavanje carinskih mera.