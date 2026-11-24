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Prvi papirni ubrusi pojavili su se 1879. godine, a desetak godina kasnije proizvođači su počeli da eksperimentišu sa utiskivanjem.

Cvetići, tačkice, linije i drugi reljefni detalji na kuhinjskim ubrusima većini ljudi verovatno deluju samo kao dekoracija, ali njihov izgled nije slučajan. Utisnute šare imaju važnu ulogu u tome koliko će papir dobro upijati tečnost, koliko će biti mekan i da li će zadržati čvrstinu kada se pokvasi.

Kako za Reader’s Digest objašnjava Džeri Balas, stručnjak za inovacije u proizvodnji papirnih i netkanih materijala koji ima nekoliko patenata iz te oblasti, utiskivanje je na kuhinjskim ubrusima počelo da se primenjuje još početkom 1920-ih. Nije bilo reči o estetskom dodatku, već o pokušaju da se poboljšaju njihova svojstva.

Prvi papirni ubrusi pojavili su se pre više od sto godina. Braća Skot, koja su 1879. godine u Filadelfiji pokrenula kompaniju za proizvodnju papirnih proizvoda, oko 1910. počela su da prodaju i papirne ubruse. Njihovi proizvodi reklamirani su zbog higijene i praktičnosti, ali i zato što su bili dovoljno čvrsti za brisanje prosutih tečnosti.

Desetak godina kasnije proizvođači su počeli da eksperimentišu sa utiskivanjem. Prema Balasovim rečima, ta tehnika je poboljšala upijanje, a papir je postao deblji i mekši. Postojao je, međutim, i problem: takva obrada mogla je da smanji čvrstinu ubrusa, naročito nakon što bi se pokvasio. Zato je trebalo pronaći pravu meru između boljeg upijanja i otpornosti.

U to vreme proizvodili su se jednoslojni ubrusi, a njihova površina imala je jednostavne, gusto raspoređene šare. Promena je stigla početkom 1950-ih, kada su se pojavili dvoslojni proizvodi. Utiskivanje je tada dobilo još jedan važan zadatak: da poveže dva sloja kako se ne bi razdvajali tokom upotrebe.

Zašto su ubrusi reljefni?

Najvažniji razlog krije se u upijanju tečnosti. Utiskivanjem se na papiru stvaraju izdignuti delovi i mali prostori između dva sloja u kojima se zadržava voda. Zahvaljujući takvoj strukturi, ubrus može da upije i zadrži više tečnosti nego kada bi imao potpuno glatku površinu, objašnjava Balas.

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Takva obrada menja i osećaj pod prstima. Papir postaje deblji, mekši i podatniji, što je poželjno kod proizvoda kojima svakodnevno brišemo kuhinjske površine. Ipak, izraženija šara ne znači automatski i bolji ubrus. Preterano utiskivanje može da oslabi papir kada se pokvasi, pa proizvođači moraju da paze da ne izgube čvrstinu koju kupci očekuju.

Balas je učestvovao i u razvoju tehnologije nazvane double re-creping (DRC), kojom se tekstura stvara na jednoslojnim ubrusima. Cilj je bio da se poboljša njihova čvrstina u mokrom stanju i smanji volumen, a da se pritom zadrže mekoća i osećaj nalik tkanini.

Nisu sve šare iste

Osim praktične uloge, reljefni detalji imaju i marketinšku vrednost. Zahvaljujući njima pojedini proizvodi se lakše razlikuju na policama, a proizvođači mogu da razviju prepoznatljiv izgled svog brenda. Nije nevažno ni to što se kuhinjski ubrusi često drže na vidljivom mestu, na primer na kuhinjskom pultu.

Pre nego što završe na policama prodavnica, različite šare se razvijaju i ispituju u laboratorijskim uslovima. Kako objašnjava Balas, proizvođači na kraju biraju onu koja donosi najbolju kombinaciju željenih svojstava.

Koja šara najbolje upija?

Na to pitanje nema jednostavnog odgovora. Istraživanje objavljeno u naučnom časopisu Polymers pokazalo je da sitnije i gušće raspoređene šare, poput tačkica, mogu povećati volumen papira. S druge strane, izraženije utiskivanje može neznatno smanjiti njegovu čvrstinu kada je mokar. Ipak, zabeležena razlika bila je mala.

Prema Balasu, pri proceni kvaliteta najvažnije je nekoliko svojstava: koliko je ubrus čvrst kada se pokvasi, koliko tečnosti može da upije i da li ostavlja dlačice na površinama. Važna je i njegova mekoća, odnosno osećaj da je reč o materijalu koji može efikasno da obriše površinu, a da se ne raspada pod prstima.

Slični principi važe i za toalet-papir, ali sa jednom bitnom razlikom. On mora brzo da se raspadne nakon upotrebe kako ne bi začepio odvodne cevi i stvarao probleme u kanalizacionom sistemu. Kuhinjski ubrusi, s druge strane, moraju da ostanu dovoljno čvrsti i kada su mokri.

Zato sledeći put kada budete birali kuhinjske ubruse, osim na cenu i izgled, vredi obratiti pažnju i na njihovu strukturu.