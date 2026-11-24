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Sećate li se kredenca u kojem su se čuvali najbolji tanjiri, kristalne čaše i šoljice koje su se iznosile samo kada dolaze gosti? Taj nekada neizostavan komad nameštaja godinama je ustupao mesto jednostavnim kuhinjskim elementima i zatvorenim ormarićima. Sada se vraća na velika vrata, ali više nije rezervisan samo za domove uređene u tradicionalnom stilu.

O njegovom povratku piše i Architectural Digest, koji ističe da je sve veća popularnost kredenca povezana sa dva izražena trenda u uređenju enterijera: nostalgijom za starinskim nameštajem i sve većom sklonošću ka maksimalizmu, odnosno prostorima koji odražavaju ličnost svojih vlasnika. Dok su se nekada svečani servisi čuvali iza punih drvenih vrata, danas ih dizajneri rado izlažu. Porcelan, nasleđene šoljice, bokali i čaše postaju deo uređenja doma, a ne samo predmeti koji se koriste nekoliko puta godišnje.

Starinski izgled, savremena izrada

Novi kredenci nemaju mnogo zajedničkog sa teškim, glomaznim ormarima kakvih se sećamo iz prošlosti. Sve češće imaju staklena vrata, otvorene police, tanke nogare i jednostavne linije, zbog čega se lako uklapaju i u minimalistički uređene stanove.

Da kredenac ne mora da izgleda staromodno, pokazuju i poznati enterijeri. Muzičar Orville Peck smestio ga je u kuhinju svog doma u Los Anđelesu, dok je američki dizajner Neal Beckstedt za kuću u Sag Harboru odabrao tradicionalniju verziju sa otvorenim policama.

Različiti modeli omogućavaju i različite načine upotrebe. Staklene vitrine idealne su za izlaganje posuđa, dok kombinacija otvorenih polica i fioka pruža dovoljno prostora za stolnjake, salvete i pribor koji ne želimo da držimo na vidnom mestu.

Od tamnog drveta do prugastih tkanina

Među modelima koje izdvaja Architectural Digest nalazi se crni kredenac Doheny brenda Birch Lane, sa visokim nogarama, tri prostrane police i fiokama u donjem delu. Njegova tamna konstrukcija stvara zanimljiv kontrast sa svetlim posuđem.

Za ljubitelje rustičnog stila tu je Heath Oak Cabinet brenda McGee & Co., izrađen od masivnog drveta i hrastovog furnira. Ima tri police i čak osam fioka, dok zaobljene nogare i starinska kopča podsećaju na nameštaj iz seoskih kuća.

Potpuno drugačiji pristup donosi model Stefania brenda Arhaus, sa punim drvenim vratima i ručno oslikanim granama. Namenjen je onima koji žele da zadrže klasičan izgled nameštaja, ali više vole da posuđe drže zaklonjeno od pogleda.

Da kredenac ne mora da bude ni drven ni jednobojan, pokazuje model Hale brenda Anthropologie, čija je spoljašnjost presvučena prugastom tkaninom. Otvorene police služe za izlaganje najlepših predmeta, dok se u zatvorenom donjem delu mogu čuvati stvari koje ne želimo da budu izložene.

Ima mesta i u manjim stanovima

Ljubiteljima jednostavnijeg dizajna mogao bi da se dopadne model Mysen brenda Article, izrađen u tamnoj nijansi oraha, sa staklenim vratima pune visine i tri fioke. Takav komad nameštaja uklapa se u enterijere nadahnute dizajnom sredine prošlog veka, ali i u savremene trpezarije.

Dizajner Jeremiah Brent osmislio je za brend Crate & Barrel vitrinu sa staklenim stranicama koja propušta svetlost, pa može da posluži čak i kao pregrada između dnevne sobe i trpezarije.

Za stanove u kojima nema mesta za veliki ormar, britanski brend Mustard Made nudi manji model Mixer, približno veličine konzolnog ormarića. Rebrasto, matirano staklo delimično zaklanja sadržaj, dok izbor živih boja ovaj komad nameštaja udaljava od izgleda klasičnih kredenca.

Povratak ovog komada nameštaja dobra je vest i za one koji već imaju staru vitrinu ili kredenac. Nije neophodno kupovati novi komad: ponekad su dovoljni drugačiji raspored posuđa, nova boja ili zamena ručkica. Bakin servis, umesto da čeka sledeći praznik, konačno može da dobije mesto koje zaslužuje.