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Da li se sećate drvene lamperije iz sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka? Da, onog starog drveta na zidovima koje smo svi jedva čekali da polupamo, iščupamo i bacimo u smeće kako bismo oslobodili prostor za moderne, ravne zidove okružene sivim i krem tonovima!

E pa, spremite se za šok - vintaž je ponovo u modi, a moderni stanovi širom sveta ponovo oživljavaju stara vremena i stavljaju čuvenu lamperiju direktno na zidove!

Čuvene televizijske zvezde i dizajneri enterijera, braća Dru i Džonatan Skot poznati kao "Property Brothers", lansirali su novu liniju drvenih panela i poručili svima: vreme je da preskočite tapete i farbu i vratite se ovom toplom, retro trendu!

"Drvo ne ide nigde, ono je klasik sa razlogom!"

Dizajner Dru Skot objašnjava da drveni elementi, bilo da su u pitanju zidni paneli, nameštaj, ili dekorativni detalji poput lampi i ramova, donose savršen balans modernog, prirodnog i zanimljivog izgleda koji nije previše napadan. Za razliku od obične farbe ili ravnih tapeta, drveni paneli su trodimenzionalni, imaju prirodnu teksturu i unose vizuelnu toplinu koju nijedan drugi materijal ne može da zameni.

- Nakon godina u kojima su sivkasti i krem tonovi bili apsolutni vladari naših enterijera, ljudi su se konačno uželeli topline, karaktera i ličnog pečata u svojim domovima, ističe Džonatan Skot.

I upravo tu na scenu stupa povratak drvene lamperije u modernom, akustičnom ruhu!

Spas od buke i komšija: Lamperija kao savršen zvučni izolator

Ono što modernu drvenu lamperiju izdvaja od one stare jeste i njena neverovatna funkcionalnost o kojoj nismo razmišljali. Dru Skot otkriva da drveni paneli imaju izuzetnu sposobnost upijanja zvuka. Njihova meka površina deluje kao prirodni zvučni izolator, što ih čini idealnim rešenjem za kućne kancelarije, dečije sobe, prostorije za muziku ili velike, otvorene prostore u kojima se stvara neprijatan eho.

Ovi moderni akustični paneli dolaze u različitim završnim obradama - od hrasta i oraha do sive boje i rustičnog drveta.

Transformacija stana za samo jedan vikend - bez majstora i krša!

Najbolji deo? Ne morate da trošite bogatstvo niti da trpite višenedeljni haos i majstore u kući. Baš kao i lepljenje tapeta, postavljanje modernih drvenih panela je jednostavan projekat "uradi sam" koji svako može da završi za samo jedan vikend.

Drveni paneli se na zidove montiraju pomoću običnih šrafova ili čak lepljivih traka koje ne oštećuju zidove, što je idealno za podstanare.

Dakle, pre nego što sledeći put kupite kolut tapeta, razmislite o drvenim panelima. Vreme je za oživljavanje nostalgije u luksuznom, modernom izdanju!