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Mislila sam da je renoviranje doma za nas nemoguća misija, a onda sam otkrila da mogu da to uradim gotovo besplatno ako iskoristim ono što daje državava

Sećam se prošlog novembra kada me je probudilo kapljanje sa plafona. Ništa novo, godina živimo u trošnoj kući, koja više liči na šupu nego na dom. Svaka kiša značila je da odmah trčim po lavore i šerpe da podmećem gde curi. A toga je bilo sve više. U dečjoj sobi najviše, na četiri mesta.

Krov je odavno trebalo popraviti, prozore takođe. Drvo je bilo trulo, duvalo je sa svih strana. Koliko god da smo gurali uglja i drva u smederevac, nije vredelo. Imali smo svoj krov nad glavom, znam da mnogi to nemaju, ali uslovi su bili očajni, novca za renoviranje nismo imali. Muž radi, ide s posla na posao, ja sa dvoje dece na birou. Ali, dok platiš račune kupiš pelene, hranu, platiš sve što treba za školu, nabaviš drva, sve pare odu, kao u zemlju da propadnu.

Sada imam kuću iz snova

A onda mi je komšinica otkrila nešto što mi je promenilo život. Oni su iskoristili neke pogodnosti koje daje država. Istog dana sam otišla, podnela sam sve zahteve koje je trebalo. Sve je išlo brzo. Ove godine novembar čekam opušteno. Može kiša da pada koliko hoće, mi smo krov i prozore rešili. Kuća mi je sada kao hotel.

Foto: Schager/Shutterstock

Priča ove mame najbolji je primer kako uz malo sredstava i veliku pomoć države možete da renovirate kuću ili stan.

Šta sve može da se popravi Krov i krovna izolacija: Pored zidova, subvencioniše se sanacija, popravka i termoizolacija ravnih i kosih krovova, kao i tavanica, čime se sprečava prokišnjavanje i drastično gubljenje toplote.

Pored zidova, subvencioniše se sanacija, popravka i termoizolacija ravnih i kosih krovova, kao i tavanica, čime se sprečava prokišnjavanje i drastično gubljenje toplote. Prozori i vrata, stolarija: Zamena starih, dotrajalih prozora i spoljnih vrata novim, energetski efikasnim (PVC ili odgovarajućim profilima). U cenu ulaze i roletne, komarnici, okapnice, kao i obrada špaletni.

Zamena starih, dotrajalih prozora i spoljnih vrata novim, energetski efikasnim (PVC ili odgovarajućim profilima). U cenu ulaze i roletne, komarnici, okapnice, kao i obrada špaletni. Fasada, spoljna termoizolacija: Postavljanje stiropora, kamene vune i kvalitetne fasade na spoljne zidove kuće, što kuću čini toplom zimi, a prohladnom leti.

Postavljanje stiropora, kamene vune i kvalitetne fasade na spoljne zidove kuće, što kuću čini toplom zimi, a prohladnom leti. Kotlovi i sistemi za grejanje: Ako se grejete na staro, neefikasno ložište koje zagađuje vazduh, država daje novac za kupovinu i ugradnju modernih kotlova na pelet, biomasu, gas, ili čak ugradnju toplotnih pumpi.

Ako se grejete na staro, neefikasno ložište koje zagađuje vazduh, država daje novac za kupovinu i ugradnju modernih kotlova na pelet, biomasu, gas, ili čak ugradnju toplotnih pumpi. Solarni paneli i kolektori: Ako želiš da smanjiš račune za struju na nulu, možeš dobiti subvencije za ugradnju solarnih panela za proizvodnju struje, kao i solarnih kolektora za zagrevanje sanitarne vode. Koliko para daje država

Procenat bespovratne pomoći zavisi od toga šta sve planiraš da radiš:

Pojedinačna mera: Ako se odlučite samo za jednu stavku, na primer, samo zamenu prozora ili samo novu fasadu, država ti vraća do 50% troškova.

Ako se odlučite samo za jednu stavku, na primer, samo zamenu prozora ili samo novu fasadu, država ti vraća do 50% troškova. Paket mera: Ako kombinuješ dve ili više mera, na primer: radiš i krov ili fasadu i menjaš kotao, subvencija raste i pokriva do 65% ukupne vrednosti radova!

Ako kombinuješ dve ili više mera, na primer: radiš i krov ili fasadu i menjaš kotao, subvencija raste i pokriva do 65% ukupne vrednosti radova! Socijalno ugrožene kategorije: Za porodice koje su u težoj materijalnoj situaciji, država obezbeđuje i do 90% bespovratnih sredstava. Kako izgleda procedura

Strah od papirologije je ravan nuli. Dakle, nema silnih papira, potvrda, čekanja… Da bismo vam dodatno olakšali, evo korisniš saveta :