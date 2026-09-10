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Iako automati za hranu nisu potpuna novost, mogućnost kupovine sirovog mesa za roštilj u bilo koje doba dana ili noći privukla je veliku pažnju.

Osim ćevapa, kupci tamo mogu pronaći i druge mesne proizvode. Svrha projekta je da se pojednostavi nabavka i izbegne čekanje u redovima, što je, prema komentarima korisnika, česta pojava u toj popularnoj mesari.

Podeljene reakcije na internetu

„Najukusnije meso u gradu“, pohvalio je jedan korisnik kvalitet mesare, dok su drugi raspravljali o praktičnosti samog automata. Jedan od skeptičnih komentara glasio je: „Kakvog ima smisla ako su to sveži ćevapi? Pa neću pijan u tri ujutru tražiti pola kile nepečenih ćevapa. Kojim to ljudima fale sveži ćevapi 0-24?“.

S druge strane, mnogi su u konceptu videli veliku prednost. „Onima koji se sete u subotu popodne ili u nedelju da bi pekli ćevape. Stvarno su im jako fini ćevapi, a inače su takve gužve da ljudi stoje u redu napolju“, objasnio je jedan korisnik. Drugi se složio i kratko dodao: „Ako ti trebaju samo ćevapi, ovo je top.“

Neki korisnici su bili izrazito entuzijastični. Jedan komentator je ocenio da je ovo „jedan od najvećih izuma u istoriji čovečanstva“. Rasprava je podstakla i duhovite komentare, pa se jedan Zagrepčanin zapitao: „Da li još uvek postoje noćni vozovi Zagreb - Karlovac?“.