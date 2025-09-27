Slušaj vest

Kod nas je našla novi dom i udala se za Srbina sa kojim je dobila sina. Na Jutjubu kanalu „Attic life“ govorila je o svom životu u našoj zemlji.

– Jela sam puno ćevapa kada sam došla u Srbiju. Želite li da čujete nešto smešno? Bila sam vegeterijanka kada sam došla ovde – kaže Ašija.

Rekla je da je, kada se prvi put uselila u srpski stan, bila je u blagom šoku, jer je infrastruktura dosta drugačije od one u SAD-u, to jest, u saveznoj državi Arizona, odakle je poreklom.

– Odakle ja dolazim, stanovi su prostrani i veći, drugačije su raspoređeni, ulice i putevi su veći. Ali onda sam otkrila da život ovde ima bolji kvalitet, hrana je čistija i zdravija. Kvalitet vazduha je, po meni, bolji. Kada odemo na Frušku goru, prelepo je. Ovde (u Srbiji) postoji nivo zajedništva koji mogu da cenim, a koje ne dobijam kada sam u Sjedinjenim Državama – govori Ašija

Beogarad na vodi Foto: Shuterrstock

Ona je napomenula da njeni svekar i svekrva žive u Čelarevu i kaže da tamo svakog dana neko dolazi u kuću, donose hleb ili voće, ili deca dolaze da se igraju. Sva vrata su otvorena, kaže ona. Kaže da je u njenom rodnom gradu, Finiksu u Arizoni, sve suviše brzo i da je uhvati nervoza kada ga sada posećuje.

Napomenula je i to da joj donekle nedostaje pratična strana SAD-a, što u Srbiji baš i nije slučaj.

– Amerika je veoma praktično mesto, uvek imate slobodno parking mesto, ne plaćamo previše stvari kešom (u SAD-u) – kaže Ašija.

Govori da još ima problema sa našim padežima.

– Imala sam privatnog učitelja, i onda smo stigli do padeža, kojih ima sedam ovde, koliko znam. Stigli smo do trećeg ili četvrtog i rekla sam: „Odustajem!“. Bila sam frustrirana, gramatika mi je veoma teška. Sada učim iz razgovora – govori Ejža.

Ona kaže da u SAD-u, ako nemate zdravstveno osiguranje, porođaj košta 30.000 dolara.

– To je ogroman trošak, čak i sa osiguranjem, mislim da većina ljudi izađe sa najmanje pet do 10 hiljada dolara duga, možda i više. Ovde, u privatnoj klinici (gde se ona porodila) bilo je oko pet do šest hiljada evra za sve – objašnjava Ašija, i napominje da je Srbija divno mesto za odgajanje deteta.

Porođaj u SAD-u košta 30.000 dolara Foto: Profimedia

Ašija kaže da bi Amerika mogla da nauči od Srbije kako da uspori i ceni život na jednostavnijem nivou. Tamo ima suviše jurnjave, i trebalo bi da pogledaju šta je važnije, a to je porodica i deljenje vremena sa porodicom. Kaže da ju je Srbija promenila i to na najbolji mogući način.

– Ovde sam sada i mogu da uživam u životu kakav jeste, sa ljudima koji su oko mene. To je ono zbog čega se živi, zar ne? – zaključuje Ejža.