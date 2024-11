Slušaj vest

"Imam jednog poznanika ovde u Engleskoj, koji je porodičan čovek, to je inače retkost ovde, ima dvoje dece, ženu... I obeća on klincima da će da ih vodi u Diznilend, u Ameriku. I pošto je to velika stvar, oni su to planirali unapred - treba to da se organizuje: godišnji odmori, dečaci da ne idu u školu, on treba da uzme godišnji, da se kupe karte unapred, smeštaj i sve...

Oni su to planirali dosta unapred, i organizuju se oni najbolje što su mogli, i dođe taj dan da se ide za Ameriku. I ništa, sednu oni u avion, pravac Amerika, i čim je on kročio nogom na tlo Amerike, njemu se pogoršalo zdravstveno stanje. On dobije temperaturu, neki znoj ga oblio, neki hladan znoj, kašlje non-stop, loše se oseća čovek", priča naš čovek poreklom iz Srbije koji se na mrežama predstavlja kao Engleski gastarbajter, a koji često opisuje kako izgleda svakodnevni život u Engleskoj, gde on živi sa ženom i dve ćerkice.

"Sad, poneo je on od kuće neke lekove za temperaturu, šta ja znam. Mislio, možda je nešto pokupio tu u avionu dok je putovao, pošto je dugačak let i to. Misli, popraviće se tu stanje, i leži on tako u hotelskoj sobi, a rekao ženi i klincima da idu slobodno, šta god su oni bukirali tu, i u taj Diznilend da idu bez njega... Ne oseća se dobro, pa će on da im se pridruži kasnije kada mu se bude poboljšalo zdravstveno stanje. I on je tu u hotelskoj sobi bio, provodio dane sam, kao vuk, i nikako mu se ne popravlja zdravstveno stanje. Njemu je sve gore i gore, temperatura ne popušta, kašlje još više, znoji se, ne ide na dobro situacija...", nastavlja gastarbajter i dodaje:

- Nije glup čovek, zna kako funkcioniše zdravstvo u Americi, i kaže on budala sam, zeznuo sam se, nisam na vreme razmišljao o tome, nisam kupio nikakvo zdravstveno osiguranje. Kaže ja ne smem da odem kod lekara ovde u Americi, ne da je Bože da treba da me zadrže na bolničkom lečenju, ja sam gotov. Kaže, to će da mi stigne neki račun, ja ću da bankrotiram. Kaže on - ništa, ja ću da ostanem tu u sobi, tu ću biti i molim Boga da mi bude bolje. Inače oni su kupili kartu unapred, deset dana su bili tamo u Americi, bila je kupljena već i povratna karta i sve. Kaže on, ostaću tu u hotelskoj sobi.

- I prolaze tu dani, on nije mrdnuo napolje iz te sobe, jer mu je zdravstveno stanje bilo sve gore i gore. I kad je došao deseti dan da se pakuju, da idu kući, kaže on to mu je bio najgori odmor u životu, totalna katastrofa. I idu oni na aerodrom. Sad, zna on kako funkcioniše sistem, kaže mogu da vas provale ove stjuardese da se ne osećate dobro, da ste bolesni. Mogu da vas odbiju, da vas ne prime da uđete u avion i kaže on - tek onda je gotov. Moraće da opet zakaže hotel neki, moraće da ide kod lekara nekog onda definitivno. Nakljukao se nekih tableta, uzeo je i tamo protiv temperature raznorazne lekove, samo da izdrži, kaže, da stigne, da se ukrca u avion.

Pretvarao se da mu je dobro.

- Smeškao se tamo kad je ulazio u avion, a nije mu bilo do smeha, oblio ga hladan znoj. Ali prođe. Kaže, ulazi on unutra u avion i kad se dočepao one stolice, veli, skupio se tamo kao miš, leži ali dosta je dugačak put, treba dosta vremena. Kaže on ležao je tamo, dremkao, jedva je čekao, kaže, da se dočepa Engleske, da ode kod lekara ovde. I čim je stigao u Englesku - pravac hitna, nema on vremena sad da ide tu kod izabranog lekara i to. Kad je došao u hitnu, kažu ovi njemu pa vi imate upalu pluća. I dodaju dobro što ste došli sada, jer da ste malo više čekali zakomplikovala bi se situacija. Kažu i sad se već dosta zakomplikovala, tako da je čovek na kraju čak 6 meseci bio na bolovanju.

- Znači 6 meseci čovek nije radio zbog upale pluća, nisu mu uopšte dali da se vrati, morao je da leži, nije smeo da sedi i s nekim lekovima su ga uvek kljukali i šta ja znam. Tako da sve vam to govorim, jer sam ja isto, kad sam bio mlađi, tako putovao pa nisam razmišljao, pa onda odem, u Ameriku, pa i u Meksiku nisam imao nikakvo osiguranje, onda čovek razmišlja, pa dobro, neće to mene... Međutim, nikad ne znate šta se može desiti, kakva opasnost vreba iza ćoška. Tako da pamet u glavu, ako idete negde, dobro razmislite o tome kakav je tamo zdravstveni sistem, kako funkcioniše, kakve su cene i obavezno razmislite o tome da kupite neko zdravstveno osiguranje, jer ako se ovako nešto desi, možete gadno da prođete, zaključuje Engleski gastarbajter.