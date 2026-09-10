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Više od 50 sastanaka sa vodećim organizatorima putovanja iz Turske potvrđuje veliko interesovanje za Srbiju, nove programe i sadržaje koje naša zemlja može da ponudi turskim gostima, ali i za “EXPO 2027”, koji otvara dodatne mogućnosti za promociju Srbije na ovom tržištu.

- Tursko tržište je za turizam Srbije izuzetno značajno, a veliko interesovanje koje vidimo ovde u Istanbulu potvrđuje da postoji još mnogo prostora za rast. Više od 50 sastanaka sa vodećim organizatorima putovanja prilika su za konkretne dogovore o novim programima za Srbiju. Posebno nas raduje interesovanje za “EXPO 2027”, koji će biti dodatni motiv za dolazak turskih gostiju i prilika da im predstavimo sve ono što Srbija može da ponudi tokom cele godine - istakla je Marija Labović, direktorka Turističke organizacije Srbije.

Foto: TOS/Aneta Uskoković

Značaj ovog tržišta potvrđuju i najnoviji rezultati. Od početka godine, prema poslednjim podacima Republičkog zavoda za statistiku, gosti iz Turske ostvarili su više od 362.000 noćenja u Srbiji, šest odsto više nego prošle godine, čime je Turska drugo najznačajnije inostrano tržište prema broju ostvarenih noćenja. Posebno je značajan rezultat iz jula, kada su turisti iz Turske bili na prvom mestu među stranim gostima po broju noćenja u Srbiji.

Foto: TOS/Aneta Uskoković

Tokom “GlobeMeets-a” TOS predstavlja Beograd i “city break” ponudu, kulturno nasleđe, gastronomiju, prirodu i aktivni odmor, kao i mogućnosti za putovanja u Srbiju tokom cele godine.

“GlobeMeets 2026”, inače, okuplja oko 3.000 učesnika i više od 1.000 turističkih agencija iz brojnih zemalja.