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Zaboravite reljefne zidove i plafone sa teksturom i krečenjem, poznate kao španski zid - ovaj trend je odavno demode i danas se smatra jednim od najvećih vizuelnih opterećenja u enterijeru. Ono što je nekada delovalo moderno i praktično, danas prostor čini vizuelno težim i skuplja prašinu.

Kada se pojavio španski zid i zašto je bio popularan?

Španski zid i reljefne teksture doživeli su vrhunsku popularnost tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. U to vreme, prskana ili nanošena tekstura bila je masovni trend iz tri ključna razloga:

  • Sakrivanje nepravilnosti: Bilo je to najbrže i najjeftinije rešenje za prekrivanje neravnina, pukotina i loše odrađenih spojeva na gipsanim pločama i betonskim zidovima.
  • Akustična svojstva: Gusta tekstura je upijala zvuk, što je bilo posebno popularno u stanovima i domovima sa ehoom.
  • Brzina izvođenja: Prskanje materijala specijalnim pištoljem omogućavalo je se završe plafon ili zidovi za samo nekoliko minuta, bez potrebe za dugotrajnim ravnanjem i šmirglanjem.

Zašto je španski zid izašao iz mode?

Vremenom su se prioriteti u uređenju enterijera u potpunosti promenili. Svedene, čiste i savršeno ravne površine postale su simbol modernog, luksuznog i prozračnog prostora. Španski zid je izgubio bitku iz nekoliko očiglednih razloga:

  • Sakupljanje prašine: Neravna površina funkcioniše kao "sunđer" za prašinu, paučinu i prljavštinu, a čišćenje je gotovo nemoguće.
  • Vizuelno gušenje prostora: Teška tekstura loše odbija svetlost i vizuelno spušta plafone, čineći da svaka prostorija deluje manje.
  • Problem sa popravkama: Kada se na reljefnom zidu pojavi oštećenje, nemoguće je zakrpiti ga a da se popravka ne vidi. Svaka intervencija ostavlja primetan trag.

Kako ukloniti španski zid?

Uklanjanje ove teksture može biti naporno, ali uz pravi pristup i malo strpljenja, rezultat potpuno menja izgled doma.

  • Kvašenje vodom i sirćetom: Umesto da stružete "na suvo" čime se diže ogromna prašina, pomešajte vodu i malo sirćeta u flašici sa raspršivačem i dobro poprskajte površinu. Ostavite da deluje nekoliko minuta da omekša, a zatim teksturu skinite širokom špaklom.
  • Završna obrada (gletovanje): Kada uklonite grubu teksturu, biće potrebno da navučete sloj glet mase, dobro ga išmirglate, a zatim sve okrečite kvalitetnom bojom.

Biznis Kurir/ Lepa&Srećna

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