Svaki dom je imao ovakve zidove, danas su skroz aut: Pomešajte sirće sa vodom za lakše skidanje
Zaboravite reljefne zidove i plafone sa teksturom i krečenjem, poznate kao španski zid - ovaj trend je odavno demode i danas se smatra jednim od najvećih vizuelnih opterećenja u enterijeru. Ono što je nekada delovalo moderno i praktično, danas prostor čini vizuelno težim i skuplja prašinu.
Kada se pojavio španski zid i zašto je bio popularan?
Španski zid i reljefne teksture doživeli su vrhunsku popularnost tokom sedamdesetih i osamdesetih godina prošlog veka. U to vreme, prskana ili nanošena tekstura bila je masovni trend iz tri ključna razloga:
- Sakrivanje nepravilnosti: Bilo je to najbrže i najjeftinije rešenje za prekrivanje neravnina, pukotina i loše odrađenih spojeva na gipsanim pločama i betonskim zidovima.
- Akustična svojstva: Gusta tekstura je upijala zvuk, što je bilo posebno popularno u stanovima i domovima sa ehoom.
- Brzina izvođenja: Prskanje materijala specijalnim pištoljem omogućavalo je se završe plafon ili zidovi za samo nekoliko minuta, bez potrebe za dugotrajnim ravnanjem i šmirglanjem.
Zašto je španski zid izašao iz mode?
Vremenom su se prioriteti u uređenju enterijera u potpunosti promenili. Svedene, čiste i savršeno ravne površine postale su simbol modernog, luksuznog i prozračnog prostora. Španski zid je izgubio bitku iz nekoliko očiglednih razloga:
- Sakupljanje prašine: Neravna površina funkcioniše kao "sunđer" za prašinu, paučinu i prljavštinu, a čišćenje je gotovo nemoguće.
- Vizuelno gušenje prostora: Teška tekstura loše odbija svetlost i vizuelno spušta plafone, čineći da svaka prostorija deluje manje.
- Problem sa popravkama: Kada se na reljefnom zidu pojavi oštećenje, nemoguće je zakrpiti ga a da se popravka ne vidi. Svaka intervencija ostavlja primetan trag.
Kako ukloniti španski zid?
Uklanjanje ove teksture može biti naporno, ali uz pravi pristup i malo strpljenja, rezultat potpuno menja izgled doma.
- Kvašenje vodom i sirćetom: Umesto da stružete "na suvo" čime se diže ogromna prašina, pomešajte vodu i malo sirćeta u flašici sa raspršivačem i dobro poprskajte površinu. Ostavite da deluje nekoliko minuta da omekša, a zatim teksturu skinite širokom špaklom.
- Završna obrada (gletovanje): Kada uklonite grubu teksturu, biće potrebno da navučete sloj glet mase, dobro ga išmirglate, a zatim sve okrečite kvalitetnom bojom.
Biznis Kurir/ Lepa&Srećna