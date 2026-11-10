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Bliži se Sveti Nikola, jedna od najvećih i najčešćih slava u Srbiji. S obzirom na to da Nikoljdan pada u vreme Božićnog posta (ove godine u subotu, 19. decembra), pred domaćinima je zadatak pripreme bogate posne trpeze. Prema najnovijim računicama, domaćini koji očekuju oko 20 gostiju moraće da izdvoje između 29.000 i 37.000 dinara.

Krajnji iznos na računu najviše zavisi od dve stvari: vrste ribe za koju se odlučite i toga da li ćete slavske poslastice (tortu, sitne kolače i žito) praviti sami ili ćete ih poručiti.

Riba kao glavni i najveći trošak

Kada je riba glavno jelo na meniju, zlatno pravilo je da se računa oko 400 grama cele, sirove ribe po osobi. Za 20 gostiju, to znači da vam je potrebno oko 8 kilograma ribe za prženje i pečenje. Ukoliko planirate i riblju čorbu, dodajte na to još 2 kilograma (za šta možete iskoristiti i jeftiniji smrznuti oslić).

Cene ribe se razlikuju od grada do grada, ali i od vrste za koju se odlučite. Najjeftinije ćete proći ukoliko se odlučite za tolstolobika ili amura, dok su brancin i orada ubedljivo najskuplji izbor.

Cene ribe za posnu slavu Foto: Ilustracija

Tri varijante menija: Od štedljivog do svečanog

Kako bismo vam olakšali planiranje budžeta, izveli smo računicu za tri različite varijante zasnovane na 8 kilograma ribe za 20 gostiju, u koje je uračunata i kompletna ostala hrana, kao i piće.

Cene slavske trpeze Foto: Ilustracija

Kompletna slavska trpeza: Šta vam je sve potrebno?

Pored ribe, posna slava ne može da prođe bez predjela, posne sarme, prebranca, salata i slatkog stola. U tabeli ispod nalazi se detaljna računica za "klasičnu" varijantu trpeze.

Posebno obratite pažnju na razliku u ceni ukoliko slatkiše i slavski kolač kupujete gotove u odnosu na to kada ih mesite sami u svojoj kuhinji.

Cene namirnica za slavu Foto: Ilustracija

Kako dodatno uštedeti?

Ako želite da optimizujete troškove, evo nekoliko korisnih saveta:

Pecite u rerni: Uslužno prženje ribe u ribarnicama košta oko 300 dinara po kilogramu. Ukoliko šarana i pastrmku ispečete u rerni sa krompirom, izbeći ćete ovaj trošak, a gosti će dobiti zdraviji i ukusniji obrok.

Umesite slatkiše: Kao što se vidi iz tabele, domaći kolači i torta smanjuju trošak slatkog stola za više od 50%.

Supa od oslića: Nemojte trošiti skuplju ribu na čorbu. Smrznuti oslić bez glave, koji košta nešto više od 500 dinara, biće sasvim dovoljan za odličnu riblju čorbu.