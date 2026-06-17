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Prevremeni odlazak u penziju zvuči kao dobra ideja, ali mnogi ne znaju da ovakva odluka može imati ozbiljne finansijske posledice do kraja života - trajno umanjenje mesečnih primanja.

Šta kaže zakon

Naime, prema važećem Zakonu o penzijskom i invalidskom osiguranju, za svaki mesec koji nedostaje do propisane starosne granice za penziju (za muškarce 65, a za žene 64 godine života) primanja se umanjuju za 0,34 odsto. Maksimalno umanjenje može da iznosi 20,4 odsto, a ovo smanjenje je trajno i ne ukida se kad korisnik kasnije napuni godine života propisane za redovan odlazak u penziju.

Kako su objasnili u Fondu PIO, na praktičnom primeru muškarac koji se penzioniše sa 60 godina i koji bi po svim parametrima primao 60.000 dinara penziju, zbog prevremenog penzionisanja svakog meseca će dobijati čak 12.240 dinara manje nego što bi primao da je sačekao redovnu starosnu penziju. Na godišnjem nivou to je 146.000 dinara manje para na računu.

Foto: Mondo/Uroš Arsić

Raniji odlazak u penziju bez kaznenih poena imaju oni koji su radili na poslovima s beneficiranim stažom (rudari, vatrogasci, vojna lica) i za koje starosna granica može biti niža zato što im se radni staž ne računa kalendarskih 12 meseci, već više. Beneficirani staž ne samo da omogućava raniji odlazak u penziju već i smanjuje finansijsku "kaznu" za onoga ko izabere prevremeno penzionisanje.

Provera radnog staža

Uslovi za podnošenje zahteva za prevremeno penzionisanje jednaki su kao i za one koji odlaze u starosnu penziju. U slučaju da nije ispunjen uslov od 40 godina staža, zahtev će se odbiti. O tome posebno treba da vode računa oni koji se za prevremenu starosnu penziju odlučuju iako trenutno aktivno rade.

Kako savetuju stručnjaci iz Fonda PIO, ne prekidajte radni odnos ili samostalnu delatnost pre nego što se uverite da su vaši podaci o stažu kompletni. Pregled podataka možete da dobijete u najbližoj filijali Fonda PIO ili putem interneta korišćenjem portala eUprave.

Kako umanjiti rizik od penala

Postoji nekoliko načina da se izbegne ili umanji rizik od penala, ali nijedan nije univerzalno rešenje. Jedna od mogućnosti je dokup radni staža, ali samo u zakonom propisanim slučajevima, ukoliko je postojao prekid u osiguranju ili period za koji doprinosi nisu bili uplaćeni.

Pojedini radnici mogu da ostvare pravo i preko evidencije Nacionalne službe za zapošljavanje. Ukoliko su ostali bez posla kao tehnološki višak pred kraj radnog veka, imaju mogućnost da tokom primanja novčane naknade nastave da ostvaruju penzijski staž, jer država za to vreme uplaćuje doprinose.