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Banka Poštanska štedionica objavila je danas da je klijentima Alta banke u stečaju omogućeno na sajtu www.posted.co.rs zakazivanje termina za isplatu osiguranih depozita, kao i da isplata počinje 13. novembra. Do sada su registrovana 292 zakazivanja, što bi značilo čak 10 zakazivanja u minuti.

Sredstva za isplatu obezbedila je Agencija za osiguranje depozita (AOD), a Banka Poštanska štedionica isplatu obavlja u njeno ime i za njen račun, saopštila je BPŠ.

Klijentima je, kako je navedeno, na raspolaganju 57 isplatnih mesta širom Srbije, uključujući specijalizovanu ekspozituru u centrali banke, u Ulici kraljice Marije 3 u Beogradu.

- Kako bi obezbedila maksimalnu efikasnost i skratila vreme čekanja, Banka apeluje na klijente da zakažu termin i pre dolaska pripreme kompletnu potrebnu dokumentaciju za isplatu, odnosno prenos sredstava. Pored važećeg identifikacionog dokumenta, potrebno je poneti originalnu ispravu kojom se dokazuje potraživanje po računu ili depozitu u Alta banci, kao i ostalu dokumentaciju predviđenu za odgovarajuću kategoriju deponenta - navedeno je u saopštenju.

Klijenti koji žele da sredstva prenesu na svoj račun u banci po izboru u okviru bankarskog sistema Srbije treba unapred da pripreme tačne podatke o računu, a za prenos sredstava u evrima i kompletnu instrukciju banke primaoca za devizni priliv, kažu u BPŠ.

Spisak isplatnih mesta, radno vreme i detaljne informacije o potrebnoj dokumentaciji dostupni su na sajtu banke.

Blagovremeno zakazivanje i pripremljena dokumentacija omogućiće brže postupanje po zahtevima i smanjiti potrebu za ponovnim dolascima, navedeno je u saopštenju.