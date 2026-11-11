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Australijska kompanija Middle Island Resources (MDI) dobila je dve nove dozvole za geološka istraživanja na području istočne Srbije, za lokalitete Majdanpek West i Kulmea Albina.

Dozvole je izdalo Ministarstvo rudarstva i energetike Srbije, preko srpske kompanije Konstantin Resources d.o.o, koja je u stopostotnom vlasništvu Middle Island Resources, navodi se u dokumentu objavljenom na Australijskoj berzi (ASX).

Dozvola za područje Majdanpek West izdata je 30. septembra 2026. godine, dok je dozvola za Kulmea Albina odobrena 30. oktobra.

Obe dozvole važe dve godine, uz mogućnost produženja, pod uslovom da kompanija ispuni predviđene obaveze u vezi sa istraživanjem.

Lokalitet Majdanpek West nalazi se svega tri kilometra zapadno od rudnika bakra i zlata Majdanpek, kojim upravlja kompanija Srbija Ziđin Koper. Područje se nalazi i severno od istražnih lokaliteta Dumitru Potok i Čoka Rakita, na kojima istraživanja sprovodi kompanija DPM Metals.

Rio Tinto je pre kompanije MDI imao istražna prava i finansirao početna istraživanja za lokalitet Majdanpek West.

Lokalitet Kulmea Albina obuhvata severni deo istorijskog zlatonosnog područja Blagojev Kamen. Na ovom prostoru nalaze se ostaci starih rudarskih radova, kao i brojni manji kopovi i okna za koje se pretpostavlja da potiču iz istraživanja s početka 20. veka, odnosno perioda pre Prvog svetskog rata.

Iz kompanije najavljuju da će u narednom periodu započeti analizu postojeće geološke dokumentacije i terenska istraživanja, sa ciljem utvrđivanja prioritetnih lokacija za dalja istraživanja zlata i bakra.

Middle Island Resources navodi da njen istražni portfolio u Srbiji obuhvata ukupno 12 istražnih zahteva i dozvola, koji su u njenom stopostotnom vlasništvu ili su obuhvaćeni ugovorima koji predviđaju mogućnost sticanja potpunog vlasništva.

Ukupna površina portfolija iznosi približno 582 kvadratna kilometra, a obuhvata područja Bobije, Timoka i Priboja.

Dobijanje novih dozvola predstavlja početak naredne faze aktivnosti kompanije u istočnoj Srbiji, ali će tek planirana geološka i terenska istraživanja pokazati kakav je stvarni mineralni potencijal lokaliteta Majdanpek West i Kulmea Albina, navode iz kompanije.