U SRBIJI ĆE BITI NAJVEĆI RUDNIK BAKRA U EVROPI! Čen Đinge: Proizvodićemo 450.000 tona bakra i 10 tona zlata godišnje

Ziđin je proizveo 240.000 tona bakra i 7,5 tona zlata u Srbiji prošle godine, a plan nam je da za pet godina kapacitet bude 450.000 tona bakra i 10 tona zlata, čime će Srbija postati najveći proizvođač bakra u Evropi, rekao je Čen Đinge (Chen Jinghe), predsednik borda direktora kineske Ziđin majning grupe, koja je vlasnik rudnika bakra i zlata u Boru i Majdanpeku, u intervjuu srpskim novinarima u sedištu ove korporacije u Sjamenu na jugoistoku Kine.

Ziđin se, prema memorandimu potpisanom sa ministarskom Đedović Handanović septembra 2023, obavezao da investirara 3,8 milijardi američkih dolara u rudnike u Srbiji. Kako će taj novac biti raspoređen?

- Ziđin ima dva rudarska projekta u Srbiji - kompanije Srbija Ziđin Koper u kojoj su rudnici zlata i bakra u Boru i Majdanpeku iz RTB Bor (Ziđin ima 63% vlasništva, država Srbija 37%, prim. nov.) i Ziđin majninng (100% u vlasništvu Ziđina, prim.nov.), u čijem vlasništvu je Čukaru Peki, novi rudnik bakra i zlata u Boru. Dve trećine resursa, što je oko 20 miliona tona rude bakra i 700 do 800 tona rude zlata, je na dubini između 1.000 i 2.000 metara, što zahteva korišćenje podzemnih rudarskih tehnika i upravo to će nam biti prioritet u investiranju. Iako je dogovorena investicija od 3,8 milijardi - kada se uzmu u obzir rudarska eksploatacija, preseljenje stanovništva i ekološka zaštita, stvarna investicija mogla bi premašiti i četiri milijarde. Cilj nam je da za pet godina udvostručimo kapacitete da ovi rudnici budu uzor unutar Ziđina, u Evropi i širom sveta. Međutim, zbog trenutnih izazova to bi moglo da potraje do 2030, te je potreban zajednički trud svih strana.

Zašto?

- Zbog niskog sadržaj rude i velike dubine na kojoj se ona nalazi potrebna je upotreba naprednih, efikasnih i sigurnih tehnologija kako bi se osigurala eksploatacija sa nižim troškovima. S obzirom na to kolika je tehnološka snaga Ziđina, verujemo u uspeh i nadamo se podršci Vlade Srbije i drugih relevantnih institucija. Ali se projekat suočava sa tri glavna problema.

Koja?

- Prvi je nedostatak infrastrukture, a najtipičniji primer je nedostatak električne energije, koji ograničava rast proizvodnje. Da bi se rudnik proširio, potrebno je rešiti i pitanje preseljenja ljudi, što zahteva dodatnu podršku Vlade za brzo rešavanje. I treći problem je to što je postupak dobijanja dozvola u Srbiji često komplikovan i spor. Iako su državne institucije pružile veliku podršku projektu, proces je i dalje duži od očekivanog, što usporava izgradnju.

Proizvodnja iz Bora čini čak 24% ukupne proizvodnje bakra Ziđin majning grupe. Da li je Ziđin zainteresovan da kupi udeo države Srbije u Srbija Ziđin koper i postane stoproncentno vlasnik?

- Vlada trenutno ne namerava da proda svoj udeo, tako da Ziđin nema planove za kupovinu.

Tokom ove posete videli smo da Ziđin koristi rudarske električne kamione i da je 70% njih u rudniku Ziđinšan na struju. Kada će ovi kamioni na zelenu energiju biti uvedeni u rudnike u Boru?

- Mnogi naši rudnici koriste solarne i vetroelektrane kako bi osigurali čist izvor električne energije. Već smo počeli testiranja električnih kamiona u nekim našim rudnicima u Kini. Ne samo da su ekološki prihvatljiviji, već su i relativno nižih troškova rada. U budućnosti, ako se pokaže kao izvodljivo, Ziđin će proširiti ovu zelenu tehnologiju na sve svoje rudnike širom sveta, uključujući i Srbiju.

Sa planine do Forbsove liste Počeli ste skromno s planine Ziđin, a danas ste na Forbsovoj listi? - Zijning je bio državno preduzeće u vlasništvu okruga Šanghang u provinciji Fudžian, gde su na planini Ziđin otkriveni rudnik zlata srednje veličine i veliki rudniki bakra. Kako je ruda u oba bila niskosadržajna državna preduzeća smatrala su da u njih ne treba investirati. Početkom 1993. okrug Šanghang me je, kao čoveka koji je organizovao istraživanja rudnika, stavio na čelo rudnika. Čen Đinge foto: Privatna Arhiva Uprkos nedostatku sredstava, stručnjaka i tehnologije, u prvoj deceniji rada rudnik Ziđinšan je izgrađen u najveći rudnik zlata u Kini. U trećoj deceniji smo se kroz inicijativu "Jedan pojas- jedan put" otisnuli u svet i danas poslujemo u još 15 država. Ukupna vrednost Ziđin korporacije je 50 milijardi američkih dolara, a trenutna vrednost na berzi je 60 milijardi dolara. Ziđin majning grupa je na 284. mestu Forbesove liste i prva među svetskim proizvođačima zlata, a šesta bakra.

Srbija je deo važnih projekata unutar "Pojasa i puta". Šta to znači za Bor?

- Dolazak Ziđina pokrenuo je ekonomski razvoj Bora, Majdanpeka i čitave istočne Srbije. Pre nego što je Ziđin došao u Bor, vazduh je bio zasićen sumpor-dioksidom, a okolina zagađena otpadnim vodama. Ziđin je preuzeo istorijsku odgovornost, te je u deo koji pripada Insitutu za rudarstvo i metalurgiju Bor, uložio ogromna sredstva i transformisao ih u zeleno i bujno područje. Do sada je rešeno 90% ekoloških problema.

Akcenat ste stavili i na zarade zaposlenih u Srbiji.

- Dve kompanije Ziđina u Srbiji otvorile su mnoga radna mesta s visokim platama, zbog čega su se mnogi vratili u Bor. Godine 2020. tadašnja premijerka Ana Brnabić posetila je Srbija Ziđin koper i pohvalila da je "Zijin doneo svetlost Boru", dok je predsednik Aleksandar Vučić izjavio da je "Ziđinov rudarski projekat ponovo oživeo grad s rudarskom tradicijom starom više od 100 godina, što je primer kineskog investiranja u Srbiju". Sada je prihod po glavi stanovnika u Boru među najvišima u Srbiji. A i lokalna vlast u Boru ostvarila je značajan porast prihoda, pa sada može da ulaže u infrastrukturu.