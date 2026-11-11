Kako proveriti da li vam poslodavac uplaćuje doprinose u tekućoj godini? PIO fond nije adresa, ovo su tri načina da dođete do podataka
- PIO fond ne vidi mesečne uplate za tekuću godinu, jer podatke preuzima od Poreske uprave tek do kraja februara za prethodnu godinu.
- Da biste proverili doprinose, tražite kopiju poreske prijave od poslodavca, obratite se Poreskoj upravi ili proverite stanje na portalu CROSO.
Mnogi radnici se pitaju zašto u PIO fondu ne mogu dobiti informacije o uplatama za tekuću godinu.
Prema Zakonu o PIO, podaci o visini zarada i uplaćenim doprinosima preuzimaju se od Poreske uprave, koja vodi službenu evidenciju, i unose se u matičnu evidenciju Fonda.
Međutim, Fond ove podatke preuzima najkasnije do kraja februara za prethodnu godinu. To u praksi znači da evidencija o stažu u PIO fondu funkcioniše na godišnjem nivou, te Fond zakonski ne raspolaže podacima o mesečnim uplatama u tekućoj godini.
Ipak, ukoliko želite da proverite da li vam poslodavac redovno izmiruje obaveze, postoje tri pouzdana načina:
Zatražite kopiju poreske prijave: Od svog poslodavca možete tražiti kopiju podnete poreske prijave, iz koje se jasno vidi činjenica uplate, visina doprinosa, kao i mesec za koji je uplata izvršena.
Obratite se Poreskoj upravi: Informaciju o uplaćenim doprinosima možete dobiti direktno od Poreske uprave, koja raspolaže mesečnim evidencijama o uplatama doprinosa.
Proverite onlajn preko portala CROSO: Najjednostavniji način je elektronska provera na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), koji podatke povlači direktno iz Poreske uprave. Proveru možete izvršiti putem linka: https://www.croso.gov.rs/lat/eDoprinosi/index.php.
Biznis Kurir