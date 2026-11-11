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Mnogi radnici se pitaju zašto u PIO fondu ne mogu dobiti informacije o uplatama za tekuću godinu.

Prema Zakonu o PIO, podaci o visini zarada i uplaćenim doprinosima preuzimaju se od Poreske uprave, koja vodi službenu evidenciju, i unose se u matičnu evidenciju Fonda.

Međutim, Fond ove podatke preuzima najkasnije do kraja februara za prethodnu godinu. To u praksi znači da evidencija o stažu u PIO fondu funkcioniše na godišnjem nivou, te Fond zakonski ne raspolaže podacima o mesečnim uplatama u tekućoj godini.

Ipak, ukoliko želite da proverite da li vam poslodavac redovno izmiruje obaveze, postoje tri pouzdana načina:

Zatražite kopiju poreske prijave: Od svog poslodavca možete tražiti kopiju podnete poreske prijave, iz koje se jasno vidi činjenica uplate, visina doprinosa, kao i mesec za koji je uplata izvršena.

Obratite se Poreskoj upravi: Informaciju o uplaćenim doprinosima možete dobiti direktno od Poreske uprave, koja raspolaže mesečnim evidencijama o uplatama doprinosa.

Proverite onlajn preko portala CROSO: Najjednostavniji način je elektronska provera na portalu Centralnog registra obaveznog socijalnog osiguranja (CROSO), koji podatke povlači direktno iz Poreske uprave. Proveru možete izvršiti putem linka: https://www.croso.gov.rs/lat/eDoprinosi/index.php.