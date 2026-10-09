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Odlazak u penziju za većinu ljudi nije odluka koja se donosi preko noći. Datum se često računa mesecima unapred, planira se završetak radnog odnosa, razmišlja o budućim primanjima i čeka trenutak kada će biti ispunjeni zakonski uslovi.

Ipak, postoji jedna stvar koju ne bi trebalo ostaviti za poslednju nedelju, proveru podataka na osnovu kojih će penzija biti priznata i obračunata.

Fond PIO vodi matičnu evidenciju osiguranika, a upravo podaci o stažu, zaradama i uplaćenim doprinosima imaju veliki značaj prilikom ostvarivanja prava. Zato je mnogo bolje eventualnu grešku ili prazninu otkriti nekoliko meseci ranije nego kada ste već prestali da radite i očekujete rešenje.

Prvo proverite da li vam je evidentiran ceo staž

To što ste negde radili ne znači da treba bez provere pretpostaviti da se svaki podatak iz radnog veka nalazi u evidenciji baš onako kako očekujete.

Fond PIO omogućava uvid u podatke preko elektronskih servisa "Moj staž i penzija“ i e-Kalkulator, a overeni listing podataka o osiguranju, stažu i zaradama može se dobiti i u filijali Fonda uz ličnu kartu. Podaci su dostupni i preko portala e-Uprava.

Prođite kroz godine rada i obratite pažnju na eventualne periode koji nedostaju. Ako primetite prazninu, bolje je odmah početi proveru nego problem otkriti tek tokom postupka za penziju.

Drugo - proverite doprinose, ne samo godine provedene na poslu

Ovo je posebno važno. RF PIO navodi da se za ostvarivanje prava priznaje staž za koji su plaćeni doprinosi. Zato pogled na datum kada ste počeli i prestali da radite nije jedina provera koju treba napraviti.

Foto: AYO Production/Shutterstock

Elektronski servisi Fonda omogućavaju uvid u prijave i odjave, podatke o zaradama i uplaćenim doprinosima, ukupno obračunati staž i druge podatke značajne za buduću penziju.Ovo može biti posebno važno ljudima koji su tokom radnog veka menjali veliki broj poslodavaca ili imaju periode rada od pre više decenija.

Treće - proverite tačan datum kada ispunjavate uslove

"Ove godine idem u penziju“ nije dovoljno precizan podatak.

Za 2026. godinu žene pravo na starosnu penziju, prema opštim uslovima, stiču sa navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža osiguranja, dok muškarci pravo stiču sa 65 godina života i najmanje 15 godina staža osiguranja. Postoji i mogućnost ostvarivanja prava sa 45 godina staža osiguranja bez obzira na godine života, kao i posebna pravila za prevremenu starosnu penziju i pojedine kategorije osiguranika.

Zato datum ne treba određivati odokativno. Za ljude koji pravo ostvaruju tokom tekuće godine RF PIO ima e-Kalkulator, koji prikazuje podatke o ukupnom stažu i tačan datum ostvarivanja prava na starosnu ili prevremenu starosnu penziju, kao i približnu projekciju iznosa.

Četvrto - proverite da li pre zahteva treba da prestane osiguranje

Ovo može biti vrlo važna praktična stvar za nekoga ko planira datum poslednjeg radnog dana.

RF PIO navodi da se pravo na starosnu, odnosno prevremenu starosnu penziju po pravilu priznaje po prestanku osiguranja. Postoje izuzeci, između ostalog za preduzetnike, određene osiguranike angažovane na privremenim, povremenim ili ugovorenim poslovima i još neke kategorije. Zato nemojte sami pretpostavljati da je procedura ista za svakoga. Ako planirate da nastavite neku vrstu rada ili delatnosti, proverite kako se pravilo primenjuje baš na vaš osnov osiguranja pre nego što odredite datum podnošenja zahteva.

I peto - proverite dokumentaciju pre nego što dođe taj dan

Ako imate staž ostvaren u inostranstvu, periode koji nisu uredno evidentirani ili neku drugu specifičnost u radnoj biografiji, postupak može zahtevati dodatnu dokumentaciju. To je još jedan razlog da proveru ne ostavljate za poslednji trenutak.

Foto: New Africa/Shutterstock

RF PIO je tokom 2026. promenio određene obrasce zahteva i prateće spiskove dokaza, a pojedini obrasci dopunjeni su i podacima koji se odnose na staž u inostranstvu.

Zato je najbolje koristiti aktuelne obrasce i spisak dokumentacije direktno od Fonda, umesto stare liste koju ste dobili od prijatelja koji je otišao u penziju pre nekoliko godina. Odlazak u penziju je dovoljno velika životna promena i bez dodatnog nerviranja zbog papira.

Zato nekoliko meseci pre planiranog datuma otvorite svoje podatke, pregledajte godine staža, proverite doprinose i datum kada zaista ispunjavate uslove. Ako nešto nedostaje, imaćete vremena da utvrdite šta se dogodilo, jer poslednje što želite nakon nekoliko decenija rada jeste da baš pred penziju počnete da tražite dokaz za godinu za koju ste bili uvereni da je odavno uredno evidentirana.