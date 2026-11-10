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Isplata osiguranih depozita klijentima Alta banke počinje u petak, 13. novembra. Građani će moći da podignu do 50.000 evra u više od 50 poslovnica Banke Poštanska štedionica širom Srbije, a rok za preuzimanje novca je tri godine. Iz Agencije za osiguranje depozita poručuju da ima dovoljno sredstava za isplatu svih osiguranih deponenata.

Građani će novac moći da preuzmu u više od 50 poslovnica Banke Poštanska štedionica širom Srbije. Sredstva će moći da podignu u gotovini ili da ih prenesu na račun u drugoj banci.

Rok za preuzimanje osiguranih sredstava je tri godine od početka isplate.

Za isplatu je potrebno da građani ponesu važeću ličnu kartu ili pasoš, kao i dokumentaciju o depozitu ili računu koji su imali u Alta banci.

Ukoliko novac podižu u ime drugog lica, neophodno je i ovlašćenje za raspolaganje depozitom, kao i lična isprava vlasnika računa.

Limit od 50.000 evra odnosi se na sva sredstva jednog klijenta

Agencija za osiguranje depozita saopštila je da pravo na obeštećenje imaju građani, preduzetnici, kao i mikro, mala i srednja pravna lica.

- Osigurani iznos obračunava se po deponentu, sabiranjem sredstava sa svih računa koje je imao u Alta banci, bez obzira na valutu i vrstu računa. To znači da se garantovanih 50.000 evra odnosi na ukupna sredstva jednog klijenta, a ne na svaki račun pojedinačno - navodi se u saopštenju.

Kako se dodaje, klijenti čija je štednja premašila osigurani iznos, razliku iznad 50.000 evra mogu da prijave kao potraživanje u stečajnom postupku pred Privrednim sudom u Beogradu.

Foto: Kurir.rs/Mihajlo Pavlović, Marko Karović

"Dovoljno novca za isplatu svih osiguranih depozita"

Iz Agencije za osiguranje depozita navode da Fond raspolaže dovoljnim sredstvima za isplatu svih osiguranih deponenata Alta banke.

Pre oduzimanja dozvole za rad Alta banci, u Fondu je bilo više od 1,2 milijarde evra. Fond se redovno finansira tromesečnim premijama koje uplaćuju banke. Sistem osiguranja depozita poslednji put je aktiviran 2014. godine, nakon stečaja Univerzal banke. Tada je obeštećeno nešto više od 50.000 deponenata, a za isplatu je izdvojeno oko 83 miliona evra.

Iz Agencije poručuju da će osigurani depoziti biti isplaćeni u zakonskom roku, a najavljuju i da će u narednom periodu biti razmotrena mogućnost povećanja garantovanog iznosa.

Privredni sud u Beogradu objavio je 3. novembra da je pokrenut stečajni postupak nad Alta bankom i pozvao poverioce da svoja obezbeđena i neobezbeđena potraživanja prijave Privrednom sudu u roku od 90 dana od dana objavljivanja oglasa o pokretanju stečajnog postupka u Službenom glasniku.

Agencija za osiguranje depozita imenovana je za stečajnog upravnika, a njen Upravni odbor doneo je odluku o izboru Banke Poštanske štedionice za banku isplatioca osiguranih iznosa deponentima Alta banke.

Narodna banka Srbije 30. oktobra oduzela je dozvolu za rad Alta banci.