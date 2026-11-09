Evo koliko košta stan od 41 kvadrata u Belvilu na Novom Beogradu: Jednoiposoban je, namešten i odmah useljiv
- U Belvilu na Novom Beogradu prodaje se jednoiposoban stan od 41 kvadrat u zgradi 'Zumbul', izgrađenoj 2007. godine, na četvrtom spratu.
- Stan je kompletno namešten, očuvan i odmah useljiv, a uz njega ide i parking mesto.
- Cena nekretnine iznosi 198.000 evra, odnosno 4.829 evra po kvadratu.
Jednoiposoban stan površine 41 kvadratni metar ponuđen je na prodaju u naselju Belvil, u Bloku 67 na Novom Beogradu. Reč je o nekretnini u Ulici Đorđa Stanojevića, koja se nalazi na četvrtom, od ukuono 13 spratova, u zgradi "Zumbul“, izgrađenoj 2007. godine.
Prema podacima iz oglasa, objavlljenog na portalu 4zida.rs, a stan je uknjižen na 41 kvadrat korisne površine.
Izvorno jednosoban, adaptiran u jednoiposoban
Stan je prvobitno projektovan kao jednosoban, ali je naknadnom adaptacijom organizovan kao jednoiposoban prostor. Sastoji se od hodnika, kupatila, kuhinje, spavaće sobe, dnevne sobe i zastakljene lođe površine četiri kvadratna metra.
Nekretnina se prodaje kompletno nameštena, a prema navodima iz oglasa, očuvana je i brzo useljiva.
Od dodatnih karakteristika izdvajaju se centralno grejanje, interfon, telefonska linija, a u zgradi ima i lift. Stan ima i zastakljenu lođu, koja može da se koristi kao dodatni funkcionalni prostor.
Parking mesto kao dodatna pogodnost
Jedna od prednosti ove ponude jeste i parking mesto, koje se navodi u oglasu. To može biti značajan faktor za potencijalne kupce, posebno imajući u vidu gustinu stanovanja i potražnju za parking prostorom u ovom delu Novog Beograda.
Stan se nalazi u naselju Belvil, u Bloku 67, a zahvaljujući kompletnoj opremljenosti namenjen je kupcima koji žele da izbegnu dodatne troškove opremanja i odmah se usele.
Cena ove nekretnine je 198.000 evra, odnosno 4.829 evra po kvadratnom metru.
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