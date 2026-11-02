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Dvosoban stan površine 50 kvadratnih metara na Gundulićevom vencu oglašen je na prodaju.

Stan se nalazi na trećem spratu četvorospratne zgrade novije nadogradnje iz 2013. godine. Dvostrano je orijentisan, svetao i, prema opisu iz oglasa, objavljenom na portalu 4zida.rs, pruža mir i privatnost uprkos tome što se nalazi u samom centru grada.

Jedna od glavnih prednosti ove nekretnine jeste lokacija. U neposrednoj blizini nalaze se Skadarlija, Dorćol, Trg Republike i Bajlonijeva pijaca, kao i brojni restorani, kafići, prodavnice, škole i vrtići.

Kako je stan organizovan?

Stan ima funkcionalan raspored i sastoji se od spavaće sobe, dnevnog boravka povezanog sa trpezarijom i kuhinjom u otvorenom konceptu, kupatila i terase.

1/7 Vidi galeriju Dvosoban stan površine 50 kvadratnih metara na Gundulićevom vencu oglašen je na prodaju po ceni od 219.000 evra, odnosno 4.380 evra po metru kvadratnom. Foto: Printscreen/4zida.rs

Prema podacima iz oglasa, nekretnina je nameštena, poseduje klima-uređaj i ima etažno grejanje. Prodavac navodi da je stan u odličnom stanju i da ne zahteva dodatna ulaganja.

Zgrada nema lift, što je jedna od stavki koju bi potencijalni kupci trebalo da uzmu u obzir prilikom razgledanja.

Važan detalj u vezi sa kvadraturom

Iako je u oglasu navedena površina od 50 kvadratnih metara, stan je uknjižen na 48 kvadrata, dok je preostalih dva kvadrata razlika između upisane i izmerene površine. Ovaj podatak je važno proveriti kroz dokumentaciju pre kupovine.

Nekretnina se prodaje po ceni od 219.000 evra, što znači da kvadratni metar košta 4.380 evra prema oglašenoj površini.

1/7 Vidi galeriju Dvosoban stan površine 50 kvadratnih metara na Gundulićevom vencu oglašen je na prodaju po ceni od 219.000 evra, odnosno 4.380 evra po metru kvadratnom. Foto: Printscreen/4zida.rs

Sa tom cenom ovaj stan predstavlja jednu od ponuda na tržištu centralnih beogradskih lokacija za kupce koji žele da žive u neposrednoj blizini najpoznatijih gradskih sadržaja.